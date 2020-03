L'emergenza Coronavirus ha portato numerosi cambi di programmazione sia sulle reti Rai che su quelle Mediaset.

Anche il Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini si adegua a questa emergenza e così la finale, inizialmente prevista a fine aprile, è stata anticipata di qualche settimana, probabilmente al prossimo 8 aprile, così come comunicato dallo stesso conduttore del Reality Show ai concorrenti che sono ancora rinchiusi tra le mura della casa più spiata d'Italia.

Finale anticipata all'8 aprile

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla programmazione del Grande Fratello Vip 4 rivelano che in un primo momento l'ultima puntata del reality show era prevista per lunedì 27 aprile: attraverso un video messaggio e un comunicato che è stato mostrato ai concorrenti stessi della casa è stato però comunicato che la finalissima di questa edizione è stata anticipata ad inizio aprile.

Una scelta dettata dalla situazione che sta vivendo in queste settimane il nostro Paese, letteralmente paralizzato dall'epidemia del Coronavirus che giorno dopo giorno continua a mietere vittime dal Nord al Sud. Una notizia che sicuramente non dispiacerà ai concorrenti che si trovano in casa, molti dei quali dopo aver appreso le tristi notizie che arrivavano dal nostro Paese, si erano mostrati fortemente in ansia per i familiari che li seguivano da casa e di cui non avevano notizie.

Il Coronavirus porta alla chiusura anticipata del GF Vip 4

E tenendo conto del fatto che attualmente in casa ci sono ancora un bel po' di concorrenti, non si esclude che a partire dalle prossime puntate di messa in onda, possano esserci delle doppie eliminazioni così da poter arrivare ad un numero esiguo di inquilini in vista della finalissima di mercoledì 8 aprile. Già la scorsa settimana Signorini, per far fronte all'emeregenza, aveva condotto il reality (senza la presenza del pubblico in studio) da Milano e non da Cinecittà a Roma, come da tradizione da circa vent'anni.

Un'edizione decisamente non semplice per il Grande Fratello Vip 4 anche dal punto di vista degli ascolti. La media attuale, infatti, risulta essere di circa tre milioni e mezzo di spettatori con uno share che oscilla tra il 17 e il 19%. Il programma condotto da Alfonso Signorini, però, ha inizialmente sofferto molto per via della concorrenza de Il Cantante mascherato, lo show evento di questa stagione televisiva condotto da Milly Carlucci su Rai 1.