Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna, inerenti le puntate che prossimamente andranno in onda in Italia, preannunciano diverse novità che riguarderanno innanzitutto Maria. La giovane Castaneda, dopo essere guarita dalla paralisi alle gambe, dovrà fare i conti con il rapimento dei figli Esperanza e Beltran per mano di Fernando.

Maria, comunque, riuscirà a trarre in salvo se stessa e i figli, grazie anche all'intervento di Emilia e Alfonso. Superata questa fase molto delicata, la famiglia al completo si metterà in viaggio per Cuba, dove la Castaneda si ricongiungerà con Gonzalo.

Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo per aiutare i figli

Ci saranno diversi colpi di scena nelle puntate de Il Segreto che prossimamente verranno trasmesse su Canale 5. Fernando si macchierà del rapimento di Esperanza e Beltran, portandoli via dal collegio prima dell'arrivo di Maria. Considerata la gravità della situazione, Emilia e Alfonso torneranno a Puente Viejo per aiutare i figli a fermare Mesia.

Anche Matias e Marcela verranno sequestrati dal perfido Fernando, ma per fortuna dopo i primi momenti di preoccupazione, alla fine tutto volgerà per il meglio per la famiglia Castaneda.

Il Segreto spoiler Spagna: Maria lascia Puente Viejo dopo l'incendio

Fernando verrà sconfitto e quasi certamente morirà nell'incendio che distruggerà Puente Viejo. Dopo queste vicende, la soap opera andrà incontro ad un salto temporale. La storyline, dunque, riprenderà qualche anno dopo la distruzione del paese e, se da un lato ci sarà l'addio di alcuni storici protagonisti, dall'altro si assisterà all'ingresso di nuovi personaggi.

Donna Francisca deciderà di lasciare la sua villa e, prima di mettersi in viaggio, regalerà a Mauricio un biglietto per raggiungere l'amata Fe a Montevideo. Maria, invece, una volta liberatasi della pericolosa presenza di Fernando nella sua vita, deciderà di non separarsi mai più dalla famiglia e si preparerà a tornare a Cuba insieme ai suoi cari.

Maria torna a Cuba e si ricongiunge con Gonzalo nelle prossime puntate de Il Segreto

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto riportano che la giovane Castaneda preparerà le valige per Cuba dove l'attenderà Gonzalo. La coppia, infatti, deciderà di darsi un'altra possibilità, mettendo da parte una volta per tutte le incomprensioni del passato. Maria non sarà sola in questo viaggio: Emilia e Alfonso, dopo aver sistemato alcune faccende a Parigi, raggiungeranno la figlia e i nipoti Esperanza e Beltran sull'isola caraibica.

Comincerà così una nuova vita per i Castaneda che, dopo tante peripezie, potranno ripartire lontano da Puente Viejo.