Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che Francisca perderà tutto il patrimonio, Casona compresa. Tutto questo avverrà dopo l'incendio di Fernando, evento che darà inizio alla dodicesima stagione della soap opera. La Montenegro e Raimundo, iconici personaggi, vivranno momenti di grande difficoltà.

Dopo essere partiti per Madrid, i due si perderanno di vista. Raimundo farà ritorno al paesino iberico dopo diversi mesi, in cerca di notizie della moglie. La prima alla quale si rivolgerà sarà Marcela, ma né lei né Matias sapranno dargli informazioni.

La Montenegro sembra essere sparita nel nulla.

Il tutto sarà aggravato dalla situazione politica non certo tranquilla. Puente Viejo sarà preda dei sovversivi, tanto che verrà saccheggiato e depredato. Sarà così che i beni di Francisca finiranno nelle loro mani.

La nuova dark lady de Il Segreto sarà Isabel che, per uno strano gioco del destino, verrà in contatto con la Montenegro con la promessa di ridarle l'intero patrimonio. Le due donne diventeranno alleate, anche se le intenzioni della Dos Vivos non saranno proprio pulite.

In tutto ciò, sia Isabel che il Marchese terranno all'oscuro Francisca del fatto che Raimundo sia venuto più volte a cercarla alla tenuta de L'Avana, luogo nel quale verrà tenuta nascosta per paura che venga presa di mira dai sovversivi.

Il Segreto anticipazioni: Francisca non avrà più nulla

La Montenegro andrà a vivere nel padiglione della tenuta di Isabel, con la promessa di non uscire per evitare rappresaglie.

A tenerla d'occhio sarà Augustina, la domestica della nobildonna.

Stando agli spoiler de Il Segreto delle puntate che vedremo prossimamente su Canale 5, Francisca pretenderà di sapere che fine abbia fatto Raimundo, dal momento che non l'ha più rivisto dopo la breve permanenza a Madrid. Isabel le mentirà spudoratamente, nascondendole il fatto che il marito l'abbia cercata più volte bussando alla sua porta.

Raimundo deciso a ritrovare Francisca

Francisca e Raimundo non si incontreranno più? Come svelano le nuove trame de Il Segreto, passerà molto tempo prima che la coppia si riunisca.

L'Ulloa inizierà a temere per le sorti della moglie, vista la preoccupante presenza dei sovversivi nel paese. Tuttavia, non si arrenderà e unendo le forze con Matias e Mauricio, la cercherà in ogni dove, senza sapere che Francisca è molto più vicina di quanto possa pensare.

Durante le indagini. Raimundo verrà a sapere che la Montenegro ha perso tutto. I terreni non sono più di sua proprietà, mentre altri sono stati rasi al suolo con degli incendi.

Alla Casona invece, si è trasferita una nuova famiglia.

Un destino crudele

Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano che l'Ulloa, andando più a fondo con le sue ricerche, conoscerà l'acquirente dei terreni di Francisca: si tratta di Isabel Los Vivos, proprio la donna che la sta nascondendo. La trama a questo punto si farà sempre più intricata.

Nel frattempo, Marcela sarà colta da un penoso dubbio: è incinta? Fin qui nulla di strano, se non fosse che la Del Molino tema che il bimbo possa essere del suo amante Tomas, un'altra delle new entry più importanti della nuova stagione de Il Segreto.