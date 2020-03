Nelle puntate della soap opera 'Il Segreto', che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Raimundo perderà la memoria, mentre la Marchesa manipolerà Rosa e la convincerà che Don Ignacio è la causa di tutti i suoi problemi.

Francisca spiegherà a Matias la situazione di suo nonno

Matias Castaneda chiederà a sua moglie Marcela un voto di fiducia, e gli assicurerà che non ci sono altre donne nella sua vita, oltre a lei e a sua figlia.

Inoltre, il marito della Del Molino dirà che vorrà mettere un punto a tutte le questioni politiche, però allo stesso tempo avrà bisogno di tempo per risolverle.

Nel frattempo, Santos spiegherà a Don Ignacio che l'operaio morto nell'incidente di Bilbao era suo padre. Inoltre, il giornalista dirà anche che Maria Jesus è sua zia, e sia lui che quest'ultima sono venuti a Puente Viejo per cercare vendetta. Santos sarà convinto che suo padre sia stato ucciso per fare pressione sulla madre di Pablo, e per questo dirà a Urrutia e al Solozobal che riceveranno l'ergastolo: il primo per il crimine e il secondo per averlo coperto.

Però, l'uomo d'affari dirà al giornalista che sua zia ha ricevuto tantissimi soldi per la consegna di suo figlio. Intanto, Pablo ascolterà la conversazione di nascosto e si sentirà in colpa per tutto ciò che accadrà.

Intanto, Rosa vorrà il parere di suo padre riguardo la disposizione degli inviti per il matrimonio. Il Solozobal osserverà il modello realizzato da sua figlia e si scuserà per non essere stato in grado di seguirla fino a questo momento.

Poco dopo, Adolfo visiterà la sua donna e si preoccuperà quando ascolterà l'assurdità dei suoi discorsi e la banalità delle sue tribolazioni. Invece, Mauricio farà visita a Francisca per vedere lo stato di salute di Raimundo, ma secondo la cartella clinica quest'ultimo potrebbe rimanere anche per anni in quello stato, in cui non riconosce niente e nessuno.

La marchesa manipolerà Rosa

Rosa sarà scioccata dalla brusca reazione di suo padre e cercherà di scusarsi, però Don Ignacio non riuscirà a capire la mancanza di empatia di sua figlia.

Infatti, quest'ultimo non comprenderà come sia possibile che di fronte a tutti i problemi che la circondano, lei continuerà a preoccuparsi solo del suo matrimonio.

Intanto, Francisca informerà Matías che lo stato di salute dell'Ulloa sarà preoccupante, in quanto il colpo che ha ricevuto gli ha arrecato la perdita di memoria. Intanto, la Montenegro proverà a far reagire suo marito provando a recitare alcuni versi di un libro che conoscono entrambi, ma senza nessun risultato.

Invece, Alicia e Tomas brinderanno per l'arrivo del primo ordine e per i miglioramenti della miniera. Proprio per questo motivo Adolfo si congratulerà con loro, ma non prima di ricordare che il peggio sarà quando la loro madre scoprirà che hanno ridotto l'orario di lavoro dei minatori.

Maqueda parlerà con la Marchesa e le spiegherà in ogni dettaglio come starà procedendo la modernizzazione della miniera.

La marchesa riuscirà a manipolare Rosa e la convincerà che suo padre è il responsabile di tutti i suoi mali, anche dell'infedeltà di sua sorella. Dopo le parole di Isabel, la ragazza si convincerà che la causa della sua infelicità sia proprio il Solozobal.