Questo Lunedì 9 marzo, in prima serata tv, Italia 1 ritrasmette il film "Tre uomini e una gamba", l'ormai famoso esordio cinematografico del trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo.

Diretta insieme a Massimo Venier, la pellicola risale al 1997 e include molte gag del vasto repertorio teatrale e televisivo del terzetto. Per fare alcuni esempi, nel lungometraggio compaiono Ajeje Brazorf, il conte Dracula e anche Al, John e Jack, i malavitosi americani che poi sarebbero stati anche i protagonisti di un'altra pellicola quale, per l'appunto, "La leggenda di Al, John e Jack".

Nel cast del film figurano anche Luciana Littizzetto e Marina Massironi.

Sinossi di 'Tre uomini e una gamba'

I quarantenni Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici che sembrano ormai rassegnati a vivere una vita abitudinaria e noiosa.

Durante una giornata estiva i tre vanno in direzione di Gallipoli dove Giacomo deve unirsi in matrimonio con la figlia del cavalier Eros Cecconi, un imprenditore romano rozzo e sanguigno, proprietario della ferramenta dove lavorano tutti e 3, ma anche già suocero di Aldo e Giovanni.

Insieme a loro viaggia pure Ringhio, il cane di Aldo molto amato dall'imprenditore. Oltre a effettuare la trasferta per la ragione matrimoniale appena descritta, i tre amici devono portare in Puglia anche un nuovo acquisto artistico effettuato da Cecconi, ovvero una gamba di legno realizzata dall'apprezzato scultore Garpez.

Nel corso di una fermata a una stazione di servizio, Aldo, Giovanni e Giacomo provocano involontariamente la morte di Ringhio e cercano, con varie peripezie, di celare il fatto all'iracondo suocero.

In seguito la loro auto viene anche tamponata dalla vettura di Chiara, diretta verso il Meridione per le vacanze, e la graziosa ragazza cattura in un baleno l'attenzione di Giacomo. Il nuovo quartetto si mette quindi alla ricerca di un meccanico che possa rimettere in sesto le loro automobili.

Non senza fatica riescono a trovarne uno, ma dopo essere ripartiti la loro auto si ferma nuovamente; mentre Giacomo e Giovanni cercano di riparare il guasto Aldo si imbatte in un cane randagio e lo fa diventare il "nuovo" Ringhio.

Nel corso di una sosta presso un lago, mentre i protagonisti fanno un bagno, la gamba diventa dapprima la destinazione di un bisogno fisiologico del nuovo Ringhio e poi cade accidentalmente in acqua.

Per sapere se i protagonisti riusciranno a recuperare la gamba l'appuntamento è per stasera lunedì 9 marzo su Italia 1, a partire dalle 21:20. La pellicola dovrà vedersela con la forte concorrenza rappresentata dal primo dei nuovi episodi del Commissario Montalbano.

Il cast di attori

Nel nutrito cast del film "Tre uomini e una gamba" i protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo sono interpretati rispettivamente da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

La parte di Giuliana Cecconi, futura sposa di Giacomo, è interpretata da Luciana Littizzetto, quella dell'imprenditore Eros Cecconi da Carlo Croccolo e quella di Chiara da Marina Massironi. Tra gli attori accreditati nel cast figurano anche Maria Pia Casilio, moglie del Cecconi, e Gaetano Amato, nelle vesti di un ricettatore.