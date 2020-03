Anche la dodicesima stagione della fortunatissima fiction Don Matteo sta per concludersi: giovedì 12 marzo, infatti, andrà in onda il nono nonché penultimo episodio della serie intitolato "Non desiderare la donna d'altri", ispirato al nono comandamento, così come è avvenuto per i precedenti episodi. Nella prossima puntata il prete investigatore più famoso della televisione italiana è ancora una volta alle prese con un altro intricato mistero da risolvere che vede coinvolta una giovane donna, mentre il Capitano Anna Olivieri si trova divisa tra l'attrazione per l'affascinante e misterioso Sergio Lacava da un lato e il sentimento per il Pm Marco Nardi, con cui avrebbe dovuto sposarsi, dall'altro.

Non mancano, poi, le esilaranti vicende del Maresciallo Nino Cecchini e della caserma dei carabinieri di Spoleto: nella prossima puntata Nino scopre di essere affetto da un disturbo tanto divertente quanto singolare e, come sempre, gli equivoci che si creano sono tutti da ridere. Tra Sofia e Jordi le cose vanno sempre peggio e la terribile verità che la giovane gli ha rivelato nella scorsa puntata rischia di mettere un punto definitivo alla loro storia.

Don Matteo 12, nona puntata: Don Matteo salva una donna

Nella puntata di Don Matteo 12 in onda giovedì 12 marzo su Rai 1 in prima serata e intitolata Non desiderare la donna d'altri, i carabinieri di Spoleto si trovano di fronte a un nuovo caso da risolvere: una donna è vittima di un tentato omicidio, ma riesce a salvarsi grazie all'eroico intervento di Don Matteo che la estrae ancora viva dalle fiamme.

Intanto, Cecchini è vittima di uno strano disturbo: a causa dello stress non riesce più ad udire le voci maschili, ma solo quelle femminili e il capitano Anna, insieme al Pm Nardi, cercano in tutti i modi di aiutarlo a risolvere questo bizzarro problema, anche se gli equivoci che il maresciallo provoca sono ancora una volta esilaranti e, oltre a coinvolgere Anna e Marco, avranno delle ripercussioni anche su Patatino, il cane dei due.

Jordi, dopo aver saputo da Sofia tutta la verità sull'incidente che gli ha provocato la perdita della gamba, sembra non voler avere più nulla a che fare con la sua ex fidanzata e decide di concentrare tutte le sue forze sulla danza e, in particolare, su un importante provino che potrebbe garantirgli l'accesso ad una prestigiosa scuola di ballo e cambiare così la sua vita.

Don Matteo: Anna è ancora indecisa tra Marco e Sergio

Nella scorsa puntata Anna finalmente si è decisa a lasciarsi andare al sentimento che prova per Sergio e i due hanno teneramente brindato nella notte ad un nuovo inizio, ma le cose potrebbero non essere così semplici: Anna, infatti, sembra nutrire ancora dei dubbi e non sapere dove la porta realmente il cuore.

Prova ancora qualcosa per il Pm o ciò che sente è solo affetto? Nella prossima puntata, in onda giovedì 12 marzo, potrebbe finalmente prendere una decisione e scegliere se tornare con Marco o invece dirigersi verso Sergio.