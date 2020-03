Anche The Walking Dead si ferma a causa del Coronavirus che sta mietendo vittime in tutto il mondo: stando al comunicato diffuso dalla produzione della serie tv il finale della decima stagione è stato infatti rinviato ad una data non ancora stabilita.

Per la prima volta in oltre dieci anni di produzione i fans della Serie TV zombie dovranno dunque attendere qualche settimana, o forse qualche mese, prima di conoscere il destino dei propri beniamini, proprio ora che Alpha, il capo dei Sussurratori, è morta sotto i colpi di Negan.

The Walking Dead, il finale rinviato

Lunedì 23 marzo su Fox Italia era andato in onda l'episodio 10x13 in cui era stato dato largo spazio al personaggio di Michonne, cosa che aveva anche offerto qualche spunto per i tre film in programmazione finalizzati a raccontare il destino di Rick Grimes.

Oggi arriva la notizia che tutti i fans non volevano assolutamente ricevere: il finale di questa decima stagione, che ha regalato agli spettatori tanti momenti di azione e di suspence, non verrà però trasmesso nella data stabilita, ovvero il 12 aprile negli USA e il 13 aprile in Italia.

A rivelarlo è la stessa produzione della serie tv che su Twitter scrive: "Gli attuali eventi hanno purtroppo reso impossibile il completamento della post-produzione del finale della decima stagione di The Walking Dead, che si concluderà quindi con il 15 ° episodio il 5 aprile".

In poche parole, questa decima stagione lascerà gli spettatori con il fiato sospeso perchè l'ultimo episodio ad essere mandato in onda sarà il 15esimo.

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/DDkVd63ThU — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 24, 2020

Il rinvio della messa in onda del 16esimo ed ultimo episodio della decima stagione è legato all'epidemia da Coronavirus che, dopo aver colpito la Cina e l'Europa, ha raggiunto nelle ultime settimane anche l'America.

La produzione ha garantito, però, che l'episodio finale sarà mandato in onda nel corso dell'anno 2020 come episodio speciale. Nel frattempo, AMC mette a disposizione gratuitamente di tutti i fans (e non solo) i primi otto episodi di questa decima stagione che saranno disponibili dal 5 aprile al 1° maggio.

The Walking Dead spin-off, fermate le riprese

Anche gli spin-off della serie hanno subito dei rallentamenti: basti pensare che Fear The Walking Dead ha interrotto le riprese così come sono state bloccate anche le riprese per l'undicesima stagione di The Walking Dead.

Persino il debutto dell'altro spin-off The Walking Dead: World Beyond è stato rimandato a una data non ancora definita, la stessa sorte è toccata anche ai tre film in programma interamente dedicati alla storia di Rick Grimes.

The Walking Dead, anticipazioni episodi rimanenti

Al concludersi della decima stagione restano 3 episodi, compreso il finale, e ci si chiede come proseguirà la serie tv ora che Alpha è morta.

Ciò che è certo è che i Sussurratori saranno guidati ora da Beta, profondamente agguerrito dopo aver visto la testa di Alpha conficcata in un paletto; dopo l'uscita di scena di Michonne, che parte alla ricerca di Rick, potrebbe fare ritorno nel cast Maggie, la vedova di Glenn. La donna manca da troppo tempo da Hilltop e si suppone che il suo ritorno riaccenda in lei il desiderio di uccidere Negan, soprattutto ora che saprà della sua liberazione.