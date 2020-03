La terza stagione di Station 19, in onda ogni giovedì sulla ABC, si conferma un grande successo per il famoso network americano. Anche l'episodio trasmesso il 26 marzo ha infatti sbaragliato la concorrenza posizionandosi al primo posto nella speciale classifica dei programmi più visti della serata. Con ben 7.292.000 telespettatori, il telefilm prodotto da Shonda Rhimes ha perfino battuto Grey's Anatomy che, tuttavia, continua a detenere il primato per quanto riguarda le percentuali di rating.

Forte del grande successo ottenuto, la ABC ha quindi rilasciato la trama ufficiale della 3x11.

Dopo la breve parentesi del decimo episodio - funzionale a conoscere meglio l'aspetto interiore dei protagonisti - la nuova puntata tornerà a proporre colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni.

Owen, Teddy e Jackson visitano Ben Warren alla Stazione 19

La prima storyline di cui si ha notizia riguarderà l'amatissima coppia formata da Andy Herrera e Robert Sullivan. Nell'undicesimo episodio di Station 19, i due pompieri organizzeranno infatti un pranzo con Pruitt Herrera per comunicare all'uomo l'amore che li lega e l'intenzione di vivere alla luce del sole la loro relazione.

La già difficile confessione verrà tuttavia interrotta dall'irruzione della polizia locale. Il ristorante che ospiterà i tre vigili del fuoco sarà infatti oggetto di un'indagine da parte dell'ICE, l'organizzazione che si occupa del controllo e della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione.

In attesa di scoprire se la protagonista riceverà la benedizione da parte del padre, la sinossi della 3x11 di Station 19 fa riferimento anche alla presenza di tre guest star d'eccezione: Owen Hunt, Teddy Altman e Jackson Avery faranno la loro comparsa in caserma per una visita a Ben Warren.

Il marito di Miranda Bailey inviterà infatti gli ex colleghi a prendere visione della sua speciale clinica mobile. Un'occasione che potrebbe, inoltre, favorire il primo incontro tra Jackson e Vic dopo la fine della loro relazione.

Maya Bishop e Carina DeLuca decidono di partire per qualche giorno di relax

Nella 3x11 di Station 19, come anticipato nel decimo episodio, Maya Bishop deciderà inoltre di partire per una breve vacanza in compagnia della fidanzata Carina DeLuca.

Il capitano della Stazione 19, pur distratto dalla bellissima compagna, non riuscirà a fare a meno di pensare a lavoro. Il trailer dell'episodio mostra infatti la donna chiamare ripetutamente la caserma per sincerarsi che tutto stia procedendo per il meglio. Il promo si conclude, infine, con una chiamata che coinvolgerà tutti i pompieri compreso Jackson Avery che si offrirà volontario per assistere Ben durante un rischioso intervento.

L'undicesimo episodio di Station 19, come anticipato, andrà in onda sulla ABC giovedì 2 aprile. Chiudiamo con il promo ufficiale della puntata.