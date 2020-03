Nelle puntate in onda dall'8 al 14 marzo i telespettatori della soap opera sentimentale “Tempesta d'Amore'' assisteranno a diversi colpi di scena: Christoph si risveglierà dal coma, suscitando così la felicità dei propri cari. Robert, invece, avrà paura che la testimonianza di Saalfeld possa rovinare la vita a Valentina. Anche Annabelle non sarà certo felice del miglioramento di Christoph. Jessica, invece, troverà l'amore con Henry e i due formeranno così una nuova coppia.

Christoph si risveglia dal coma e Annabelle scappa

Christoph Saalfed si risveglierà dal coma nel quale era caduto in seguito all'operazione, con immensa gioia da parte di Denise, Eva e Linda. Il miglioramento delle condizioni di salute dell'albergatore, tuttavia, susciterà paura in Robert, il quale teme che Saalfeld possa rovinare la vita a Valentina con la propria testimonianza. Eva, invece, sarà felice nel sapere che Christoph ha ascoltato le parole che gli aveva detto mentre lui era in coma. Nel frattempo, Annabelle riuscirà a liberarsi dall'officina dove era stata rinchiusa e tenterà la fuga.

Prima di andarsene scriverà una lettera che verrà trovata da Franzi mentre starà svolgendo le pulizie: la lettera verrà consegnata a Joshua e Denise: quando Denise leggerà le parole della sorella, si renderà conto che quest'ultima soffre di gravi problemi psichici. Intanto, Robert farà visita a Christoph e tenterà di convincerlo a depositare una testimonianza che scagioni Valentina: Saalfeld, però, sarà convinto che la ragazzina abbia agito in malafede e che, quindi, debba pagare un conto con la giustizia.

Nonostante i tentativi di Denise di cercare di chiudere la vicenda in modo pacifico, Christoph dichiarerà guerra ad Eva e Robert, a questo punto sempre più preoccupati per le sorti della figlia. L'albergatore, sfruttando la sua situazione, deciderà poi di ricattare la coppia: se vogliono che la figlia riceva una pena lieve, Eva dovrà fare il test di paternità per il bambino che porta in grembo. Eva sarà intenzionata a rifiutare questo ricatto, ma Robert la convincerà che non possono fare nulla e che hanno le mani legate.

Linda tenta di riallacciare i rapporti con Christoph

Sempre nelle stesse puntate in onda nella settimana dall'8 al 14 Marzo vedremo Linda, sorella di Christoph, tentare di riappacificarsi con il fratello che tuttavia non la vorrà incontrare. Linda soffrirà molto per questa decisione e si sfogherà con André il quale, con l'intento di tranquillizzarla, la porterà a fare una passeggiata nel bosco incoraggiandola a non arrendersi: motivata dalle parole del cuoco del Fürstenhof, la donna tornerà in ospedale, convinta di chiarire la questione con il fratello, ma la conversazione non porterà all’esito sperato.

Dopo essere uscito dal lungo coma, Christoph affronterà, quindi, una dura fisioterapia presso la palestra dell’hotel. Durante una delle sedute, l'uomo si troverà in difficoltà e verrà soccorso dalla sorella: questa situazione creerà un clima di forte tensione emotiva, dove tutti i segreti e ricordi repressi dei due protagonisti verranno rivelati al pubblico.

Joshua e Denise vivono il loro amore

Complice un servizio fotografico, tra Joshua e Denise scoppierà nuovamente la passione e i due saranno più felici che mai. Proprio mentre le cose andranno a gonfie vele, succederà un imprevisto: Werner deciderà, infatti, di vendere il ritratto di Dora e George, la prova del loro amore.

Joshua tenterà in tutti i modi di impedire che suo nonno ceda il dipinto, ma non otterrà il risultato sperato: questo perché Werner, all’insaputa di Joshua e Denise, avrà intenzione di recarsi da Annabelle per consegnare i soldi ricavati dalla vendita del ritratto in cambio delle sue azioni del Fürstenhof.