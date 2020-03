Stasera alle 21:15, su Sky Uno, ultimo appuntamento con la nona edizione di Masterchef Italia. Oggi i finalisti Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di nono Masterchef italiano.

In finale Antonio, Marisa, Davide e Maria Teresa

Sono ben quattro gli aspiranti chef che sono riusciti a raggiungere il traguardo della finale di Masterchef Italia. Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa daranno il tutto per tutto per portarsi a casa un premio da 100mila euro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette.

Nella prima parte della sfida, i concorrenti affronteranno l'ultima Mistery Box, che sarà molto particolare. Infatti avranno a che fare con alcuni ingredienti che, durante il loro percorso all'interno della cucina più famosa d'Italia, gli hanno creato alcuni problemi. Per l'Invention Test, invece, si trasferiranno a Barcellona, nel ristorante tre stelle Michelin Lasarte. Qui avranno il compito di replicare i piatti dello chef Paolo Casagrande.

L'ultima prova, quella veramente decisiva, vedrà i concorrenti protagonisti in una sfida in cui dovranno proporre il proprio menù degustazione, come accade solitamente durante la finale del cooking show.

Saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Locatelli a giudicare i piatti e a proclamare il vincitore di questa edizione. L'appuntamento è per le 21:15 su Sky Uno.