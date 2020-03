Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno ancora insieme: a tranquillizzare tutti i fan è la stessa Teresa. La coppia nata all'interno del dating-show di Maria De Filippi, cioè Uomini e donne, non sta attraversando alcun momento di crisi. Questa è una delle coppie più amate dal pubblico da casa e proprio perché il loro amore è molto forte, i due giovani ragazzi stanno pensando di andare nuovamente a convivere. In una intervista, rilasciata a “Uomini e Donne Magazine”, Teresa ha confessato di attraversare un piccolo momento di difficoltà, dovuto proprio alla distanza, che li sta portando a prendere così una decisione importante.

L'ex tronista, ha infatti spiegato che proprio a causa della lontananza (causata da esigenze lavorative) spesso nascono tra lei e Andrea alcune discussioni, che però grazie all'amore vengono immediatamente superate.

La coppia si divide tra Roma e Milano

“La lontananza ci sta mettendo a dura prova, vivere lontani non è semplice. Ci dividiamo tra due case, una a Roma e una a Milano”. Già, perché da quando Teresa è diventata una delle speaker di Radio 105, è stata costretta, in seguito alle esigenze lavorative, di lasciare Milano e di trasferirsi a Roma.

La Langella, che ha realizzato uno dei sogni più belli della sua vita, vorrebbe viversi questa felicità ancora di più, condividendola con una delle persone più importanti della sua vita: il suo fidanzato Andrea. Per questo motivo spera che la lontananza non duri ancora a lungo. Teresa si augura che la sua esperienza lavorativa continui senza intoppi, ma crede che prima o poi, uno dei due, debba prendere una posizione e spostarsi (e quindi trasferirsi) in un’altra città.

Andrea e Teresa, hanno così dovuto interrompere la loro convivenza iniziata qualche mese fa in una casa di Milano, e sperano di poterla (ri)cominciare il prima possibile. I due ragazzi si sono mostrati sempre affiatati e uniti: hanno affrontato anche alcuni momenti di difficoltà che sono riusciti a superare proprio grazie al loro grande amore.

Teresa risponde alle polemiche di Mara Fasone

Nell'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Teresa oltre a parlare della sua storia d’amore con Andrea (che procede a gonfie vele), ha voluto specificare che ne lei ne Andrea, avevano mai partecipato ai casting del Grande Fratello.

La ragazza, in questa maniera, ha voluto smentire tutte le fake news che circolano sul loro conto. Teresa, inoltre, ha chiesto anche riservatezza sulla propria vita. Ha voluto rispondere e chiudere una volta per tutte, la polemica con un’altra ex tronista di Uomini e Donne: Mara Fasone. Le parole di Teresa sono state molto forti, ma la ragazza ha chiesto che nessuno giudichi la sua vita e quella di Andrea.