Le nuove anticipazioni riguardanti la soap Il Segreto e che giungono direttamente dalla Spagna, svelano molte novità nei prossimi mesi di programmazione, a seguito del salto temporale. Dopo l'incendio che causerà la distruzione di Puente Viejo e la morte di Fernando Mesia, le vicende ripartiranno a distanza di quattro anni dal fatto e si verrà a sapere che sia don Berengario che don Anselmo avranno lasciato la soap. Al loro posto arriverà un nuovo parroco don Filiberto, il quale sembrerà non trovare il consenso dei suoi parrocchiani per il suo atteggiamento troppo conservatore.

Don Berengario e don Anselmo dicono addio a Il Segreto

Gli ormai storici parroci di Puente Viejo, don Berengario e don Anselmo, si apprestano a dire addio a Il segreto e ciò accadrà a seguito del salto temporale di quattro anni che andrà in onda in Italia presumibilmente nel corso del mese di maggio. A causa del cambiamento degli eventi, molti personaggi lasceranno il posto ad altri, come il caso dei due storici parroci. Da quanto rivelano le anticipazioni infatti, don Berengario deciderà di lasciare gli abiti sacerdotali per amore di Marina, la sua vecchia fiamma e madre della figlia Esther.

Quest'ultima nel frattempo, sarà fuggita dal paese portando con sé tutto il denaro del padre. Berengario quindi, abbandonato il sacerdozio, deciderà di ricucire anche il rapporto con la sua unica figlia. Discorso diverso invece per don Anselmo il quale, dopo essere tornato momentaneamente a Puente Viejo per aiutare i paesani con il problema legato al bacino idrico, deciderà di ritirarsi ed andare in pensione.

L'arrivo di don Filiberto nelle nuove puntate della soap

Dopo l'addio dei due parroci dunque, le vicende ripartiranno a distanza di quattro anni dall'incendio che distrusse Puente Viejo, appiccato da Fernando e dove lo stesso troverà la morte. Dalle anticipazioni che giungono dalla Spagna, si viene a sapere che a Puente Viejo, dopo la ricostruzione, arriverà don Filiberto, interpretato dall'attore spagnolo Andres Suarez.

Il prelato sarà molto diverso dai suoi predecessori, molto ligio alle regole e molto conservatore. Per tale motivo, numerosi paesani si scontreranno con lui, nel momento in cui il sacerdote comincerà a ritenere inopportuni alcuni loro atteggiamenti. Gli abitanti di Puente Viejo faticheranno a comprendere i modi poco permissivi di don Filiberto tanto che, ad un certo punto, arriveranno persino ad evitarlo per non dargli modo di rimproverarli. In attesa di scoprire ulteriori novità in merito all'arrivo di don Filiberto a Puente Viejo, si ricorda che la soap tv Il segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa.