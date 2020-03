Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana ''Un posto al sole'', interpretata fra gli altri da Nina Soldano (Marina Giordano), Maurizio Aiello (Alberto Palladini), Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri), Miriam Candurro (Serena Sartori) e Patrizio Rispo (Raffaele Giordano). La soap, a differenza di altre produzioni Rai come "Il Paradiso delle signore", verrà trasmessa normalmente nel suo solito orario di messa in onda. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia a partire dal 16 fino al 21 marzo del 2020, tutte le sere su Rai 3 alle ore 20.45.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla separazione di Serena e Filippo, al ritorno nella sua Napoli di Viola, all'imminente partenza di Arianna per l'Inghilterra e, infine, ai tentativi di Marina di provare a tutti i costi l'innocenza di Fabrizio.

Filippo si avvicinerà ancora di più a Cristiana

Le anticipazioni di "Un posto al sole" ci segnalano che Filippo non riuscirà a superare i problemi coniugali con Serena e trascorrerà diverso tempo in compagnia di Cristiana. Arianna si sentirà molto delusa quando si renderà conto che i suoi amici non stanno dando molta importanza alla sua partenza per Londra senza sapere che, in realtà, loro hanno preparato una bellissima sorpresa per lei.

Filippo e Serena saranno sempre più vicini a firmare i documenti per la separazione consensuale, mentre Raffaele deciderà di organizzare una piccola vendetta nei confronti di Patrizio, reo di aver stabilito degli orari per accedere al seminterrato. Non riuscendo più a sopportare la tensione che regna in casa sua, Alex cercherà di organizzare un incontro fra sua madre e Carla per farle chiarire.

Viole ritorna a Napoli con Arturo

Filippo e Serena cercheranno di riorganizzare le loro vite dopo aver firmato i documenti per la separazione consensuale. Niko verrà a sapere che Susanna si è iscritta di nascosto ad un concorso per entrare a far parte della Magistratura. Viola rientrerà a Napoli con il piccolo Arturo per trascorrere la festa del papà nella sua città natale.

Rosaria e Carla si riappacificheranno per la gioia di Mia che riuscirà a riavere la serenità in famiglia.

Marina riceverà un'informazione che potrebbe aiutare Fabrizio ad essere scagionato ed uscire dal carcere. Eugenio cercherà di alleggerire la tensione che c'è fra lui e Viola, senza sapere che un nuovo problema sta per palesarsi davanti a loro. Marina si recherà da Fabrizio e gli riferirà quello che ha scoperto per farlo scagionare definitivamente.