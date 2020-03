Arrivano le nuove anticipazioni settimanali spagnole della soap opera "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38", il nome del condominio in cui abitano la maggior parte dei personaggi della serie. Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi inediti che verranno trasmessi in Spagna dal 2 al 6 marzo, tutti i giorni sul canale spagnolo RTVE a partire dalle ore 18.10. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al peggioramento delle condizioni di salute di Moncho, alla partenza forzata di Maite e alla rabbia di Felipe nel sapere che Santiago ha lasciato la Spagna per trasferirsi a Cuba.

Moncho peggiorerà, con disperazione della sua famiglia

Le anticipazioni spagnole di "Una vita" ci segnalano che Bellita non riuscirà a perdonare Jose per quello che le ha fatto e finirà per parlare male di lui. La famiglia Palacios si ritroverà ad affrontare un momento molto difficile dovuto al peggioramento delle condizioni di salute del piccolo Moncho. La coppia, infatti, dovrà decidere di condurre il piccolo alle acque sorgive e fargliele bere o rimanere con le mani in mano senza fare nulla per lenire le sue pene.

Alla fine, decideranno di far bere al bambino le acqua sorgive con la speranza che possa accadere un miracolo capace di curarlo. Liberto racconterà a Felipe tutto ciò che è successo con Marcia, intimando all'amico di mantenere la calma e non compiere gesti avventati di cui poi potrebbe pentirsi.

Maite riesce a salutare Camino

L'incontro fra Genoveva e Felipe non andrà nel migliore dei modi a causa della tensione che aleggerà fra i due.

Nel frattempo, Armando informerà sua nipote di essere stato liberato grazie soprattutto alla mediazione di Ildefonso e ad un patto fatto con Felicia. Maite chiederà a suo zio di poter vedere Camino prima di partire, mentre le acque sorgive di Cabrahigo sembreranno non riuscire a guarire il piccolo Moncho. Ramon e Liberto si preoccuperanno per lo stato emotivo di Felipe, mentre Maite riuscirà a salutare Camino prima di partire alla volta di Parigi.

Jose farà di tutto per parlare con Bellita ma la donna si rifiuterà di vederlo, finendo per cacciarlo di casa insieme a Julio. Un uomo misterioso minaccerà Agustina con un coltello per poi suicidarsi davanti a lei.

Camino farà ritorno ad Acacias insieme a Cesareo, mentre Idelfonso sarà molto preoccupato per le sorti del giovane Pasamar. Agustina annuncerà a Fabiana di essere in procinto di lasciare il quartiere. Felipe si arrabbierà moltissimo quando saprà che Santiago si è imbarcato su una nave diretta a Cuba, mentre Camino reagirà alla partenza di sua madre, continuando a non proferire parola.