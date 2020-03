Si è conclusa ieri 2 marzo in prima serata su Rai1 'Storia del nuovo cognome', la seconda stagione de 'L'amica geniale'. La serie di successo tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha debuttato il 10 febbraio ed è giunta all'epilogo con gli episodi 7 e 8. Come gli appassionati telespettatori sanno, le due protagoniste de 'L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome' sono Elena Greco (Margherita Mazzucco) e Lila Cerullo (Gaia Girace). Nel nuovo capitolo da poco terminato l'amicizia tra le due ragazze è stata caratterizzata da alti e bassi.

In particolare, negli ultimi episodi della fiction il pubblico ha assistito al ritorno di Elena al rione. Dopo il tempo trascorso a Pisa, la giovane è diventata più colta e sicura di sé e ha deciso di far visita all'amica. I telespettatori che non hanno avuto la possibilità di assistere al finale de 'L'amica geniale 2' possono recuperarlo in streaming su RaiPlay nella sezione dedicata alla serie.

È già disponibile su RaiPlay la puntata finale de L'amica geniale 2

Nella prima serata di ieri 2 marzo è andata in onda la puntata finale de 'L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome'.

I telespettatori che hanno perso gli episodi finali della serie italo-statunitense possono già da oggi 3 marzo recuperarli su RaiPlay, il sito streaming ufficiale dove si può accedere ai contenuti trasmessi sui canali Rai e pubblicati dopo la messa in onda. Accedendo alla sezione dedicata alla fiction gli utenti, dopo aver effettuato la registrazione, possono rivedere o recuperare gli episodi 7 e 8 che concludono la seconda stagione.

Oltre che su pc, i contenuti possono essere visualizzati anche su smartphone o tablet attraverso l'utilizzo dell'app che può essere scaricata dagli store digitali.

L'amica geniale 2: cosa è accaduto nel finale di stagione

Il finale de 'L'amica geniale 2' trasmesso il 2 marzo ha concluso il capitolo 'Storia del nuovo cognome' con gli episodi 7 'Il ritorno' e 8 'La fata blu'. Dopo un lungo periodo trascorso a Pisa Elena ha deciso di tornare nel rione per le feste di Pasqua e si è resa conto che il luogo in cui è cresciuta è cambiato.

La giovane Greco è apparsa più elegante e disinibita, contenta di essere sulla strada giusta per realizzare i suoi desideri e ha pensato di andare a trovare Lila che invece si trova in uno stato pietoso, depressa e rassegnata ad una vita che la soffoca. La Cerullo ha chiesto all'amica di custodire i suoi diari per paura che possa leggerli il marito di cui ancora teme le reazioni violente. Elena ha accettato e poco dopo ha iniziato a leggerli. Ciò le ha permesso di comprendere tante cose fino a quel momento poco chiare. Nell'ultimo episodio de 'L'amica geniale 2' la Greco è riuscita a laurearsi e, una volta tornata a Pisa, si è buttata a capofitto nella stesura del suo primo romanzo.

Nel frattempo il benestante ed educato Pietro Airota le ha chiesto di sposarlo. Dopo la laurea Elena ha fatto ritorno a Napoli e ha visto che le condizioni di salute di Lila sono peggiorate.