Una vita nei prossimi episodi vedrà il ritorno di uno dei personaggi più importanti e più amati dal pubblico: si tratta di Telmo Martinez. Le anticipazioni di Acacias 38 dal 26 aprile al 1° maggio, rivelano che l'uomo - dopo essere stato dieci anni lontano dal quartiere - farà ritorno ad Acacias e conoscerà il piccolo Mateo, mentre sarà accolto freddamente da Lucia. Nel frattempo, Antonito lotterà per la liberazione di suo padre mentre Genoveva sarà disprezzata dalle vicine. Infine, Bellita si scuserà con Fabiana e Marcelina per averle aggredite.

Acacias 38: Bellita si scusa con Fabiana e Marcelina

Le anticipazioni di Acacias 38 (Una vita) dal 26 aprile al 1° maggio, rivelano che Bellita scoprirà che, avendo trascorso oltre vent'anni in Argentina con suo marito José Miguel, nessuno la ricorda più. Tuttavia, la donna sarà molto felice quando si renderà conto che Marcelina e Fabiana hanno davvero stima di lei e non sono state pagate dal consorte come aveva creduto in precedenza. L'artista, a quel punto, si scuserà con loro per averle aggredite in strada.

In seguito si scuserà anche con suo marito. Più tardi, la donna parlerà a Liberto e Rosina della sua unica figlia Cinta, la quale studia in un collegio per signorine.

Una vita, trame 26 aprile-1° maggio: Genoveva disprezzata dalle vicine

Le trame di Acacias 38 fino al 1° maggio, dicono che Antonito farà di tutto per fare uscire suo padre di prigione e deciderà di chiedere l'indulto. Tuttavia, non sarà affatto semplice a causa del fatto che Ramon si rifiuterà di dirgli come sono andate realmente le cose il giorno in cui è morta Celia ben dieci anni prima.

Intanto, Felipe farà ancora molta fatica a metabolizzare il lutto e nonostante siano passati tanti anni dalla perdita dell'amata consorte, continuerà a bere troppo e a dilapidare il suo patrimonio andando con delle cortigiane.

Poco dopo, Genoveva deciderà di conoscere meglio le vicine e per tale motivo organizzerà una merenda. Purtroppo per lei, però, nessuna accoglierà il suo invito, in quanto sono convinte che sia una donna che non merita il loro rispetto.

Samuel vedendola affranta, la spronerà a non pensare a ciò che dicono le pettegole bigotte del quartiere, ma a concentrarsi soltanto su loro due.

Nel frattempo, Eduardo sfogherà la sua rabbia su Lucia per non aver accettato l'invito della signora Alday.

Telmo torna ad Acacias e conosce Mateo

Nei prossimi episodi di Acacias 38 vedremo come la situazione di Genoveva nel quartiere non sia delle migliori e peggiorerà ancora di più nel momento in cui Lolita la vedrà in una foto su un articolo giornalistico che parla di una retata in una taverna, nel corso della quale alcuni uomini sono stati arrestati.

La foto sarà vista anche da Casilda e Fabiana, le quali inizieranno ad avere non pochi dubbi sulla giovane e si chiederanno chi sia realmente la nuova signora Alday.

Nel frattempo, Rosina non potendone più di fingersi di domestica, indosserà i suoi abiti migliori ed uscirà per strada. La donna, però, si spaventerà nel momento in cui noterà due uomini che la stanno cercando. Più tardi, Telmo dopo essere stato dieci anni lontano dal quartiere, tornerà ad Acacias con l'intenzione di dimostrare a Lucia che non l'ha ingannata come crede. Una volta giunto nel quartiere, l'uomo farà la conoscenza del piccolo Mateo mentre la Alvarado ancora convinta che il Martinez tanto tempo prima l'abbia derubata di tutti i suoi averi, non sarà affatto contenta di vederlo.