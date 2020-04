Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una vita, che tornerà in onda anche nella settimana che va dal 26 aprile al 1° maggio 2020 con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che ci sarà il ritorno in scena della cantante Bellita Del Campo, la quale era stata completamente dimenticata dal suo pubblico.

Gli spoiler delle puntate di Una Vita in onda fino al 1° maggio 2020: il ritorno della cantante Bellita

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Una Vita che vedremo in onda a partire dal 26 maggio in poi su Canale 5, rivelano che la cantante Bellita dopo un lunghissimo periodo trascorso in Argentina con suo marito, tornerà di nuovo ad Acacias ma ormai nessuno più si ricorderà di lei e della sua fama da cantante.

Soltanto Marcelina e Fabiana si ricorderanno di lei e della sua bravura dal punto di vista musicale e come artista.

Intanto Antonito si impegnerà con tutto se stesso per fare in modo che Ramon esca di prigione e per questo motivo è disposto a chiedere anche l'indulto. Il Palacios Senior, però, si rifiuterà di collaborare ma soprattutto non vorrà rivelare a suo figlio le reali circostanze in cui dieci anni prima è morta Celia. occhi puntati anche su Felipe, il quale distrutto e disperato per la morte della moglie, continuerà a rifugiarsi nell'alcool e a bere più del dovuto.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che verranno trasmesse fino al prossimo 1° maggio su Canale 5 rivelano che Genoveva deciderà di organizzare una merenda con lo scopo di conoscere meglio le vicine che sono capeggiate da Susana. Peccato, però, che quest'ultima non abbia affatto una buona considerazione di Genoveva e la considera una vera e propria 'donna di facili costumi', motivo per il quale non si presenteranno all'appuntamento che ha organizzato.

Telmo ritorna in paese dopo anni di assenza

Un duro colpo per Genoveva che tuttavia verrà supportata da suo marito Samuel che la spingerà a non abbattersi e soprattutto ad andare avanti, senza curarsi dei giudizi negativi delle vicine che reputa delle 'pettegole'. Occhi puntati anche sul ritorno del tutto inaspettato di Telmo, il quale riapparirà di nuovo ad Acacias dopo un lungo periodo di assenza e così potrà conoscere di persona anche il piccolo Mateo.

In attesa di vedere questi nuovi episodi di Una Vita in prima visione su Canale 5, vi ricordiamo che sarà possibile riguardare tutte le puntate trasmesse nel corso di queste settimane in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, accedendo alla sezione dedicata interamente alla soap opera spagnola del primo pomeriggio.