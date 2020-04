Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 aprile ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Lucia Alvarado crederà che Telmo Martinez le abbia rubato tutti i soldi dell'eredità dei suoi genitori e così deciderà di lasciarlo e vorrà andare via da Acacias 38, per sempre. Però, ci sarà un evento che la sconvolgerà, cioè la morte di sua cugina Celia.

Ramon accusato dell'omicidio di Celia

Nello specifico, Celia si intrufolerà nella casa dei Palacios per rapire la piccola Milagros, ma Ramón la scoprirà e inizierà una discussione tra i due. L'uomo cercherà di allontanare la donna da sua figlia, la moglie di Felipe tenterà di attaccarlo, ma cadrà dalla finestra e morirà sul colpo, tra le braccia di Lucia che cercherà invano l'aiuto dei soccorsi. Inoltre, verrà trovato un coltello accanto al cadavere della donna e il vedovo di Trini verrà ritenuto colpevole della morte della donna.

Ci sarà un salto temporale di 10 anni

Successivamente, ci sarà un salto temporale e saranno passati 10 anni dalla morte di Celia Verdejo e Ramon verrà scarcerato dopo aver trascorso tutto questo tempo in carcere, con l'accusa di omicidio. Ma non è tutto, perché Felipe dopo la morte della sua consorte cadrà in una profonda depressione e si darà all'alcool e frequenterà diverse cortigiane.

Nel frattempo, Lolita aprirà una bottega di generi alimentari e Fabiana e Servante saranno proprietari della pensione Buena Noche.

Invece, La Deliciosa lascerà spazio al ristornate Il Nuovo secolo XX, gestito da Felicia Pasamar e dai figli Emilio e Camino.

Ma le sorprese non finiranno qui, in quanto Antoñito deciderà di vendere l’appartamento del padre e arriveranno nel quartiere i Dominguez di ritorno dall'Argentina. Nel frattempo, Casilda fingerà di essere ricca davanti ad un ispettore del municipio, così come Rosina e Liberto insceneranno di essere due domestici, per fuggire ad alcuni malfattori.

Samuel tornerà ad Acacias con la sua nuova moglie Genoveva

Inoltre, Samuel Alday tornerà nel paesino spagnolo, insieme a sua moglie Genoveva e proverà a recuperare i rapporti con la Alvarado che nel frattempo si sarà sposata con Eduardo Torralba e sarà anche madre del piccolo Mateo.

Intanto, la moglie dell'Alday si rivelerà una donna cinica e senza scrupoli e per questo, le vicine non saranno propense ad accettarla, perché non avrà buone norme di comportamento. Allo stesso tempo, Genoveva sarà stanca di essere guardata male dalle donne del paese e annuncerà a suo marito che non si lascerà mettere facilmente i piedi in testa.

Infine, emergerà che Lucia avrà un matrimonio molto infelice e poi Telmo ritornerà in quartiere con l’intenzione di recuperare l'amore della sua vita.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi in diretta tv, potrà recuperarli sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.