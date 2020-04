Adriana Volpe è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, conclusasi lo scorso 8 aprile con la vittoria di Paola di Benedetto. Da molti considerata la vincitrice morale del programma, Adriana sin da subito è entrata nel cuore dei suoi compagni d’avventura e, soprattutto, del pubblico da casa, che le ha dimostrato, giorno dopo giorno, un affetto e un sostegno impressionanti. Ciò che ha contraddistinto il suo percorso all’interno della casa è stato, senza dubbio, il suo grande carisma, la sua solarità, capace di mettere sempre il buon umore e far tornare il sorriso sulle labbra quando qualcuno stava male.

Non sono mancate le emozioni, quelle vere per la figlia Gisele, a cui, ogni sera, prima di andare a dormire, dedicava sempre un pensiero. Questa è stata la cifra vincente di Adriana. Forse, per la prima volta, è emersa la sua persona e non solo la conduttrice seria e ligia al dovere come eravamo abituati a vederla da molti anni. Come lei stessa ha dichiarato, nel corso di questa lunga intervista, il GF l’ha cambiata completamente, professionalmente e umanamente. Quando tutto tornerà come prima, per lei avrà inizio una nuova pagina e non bisognerà attendere tanto: Adriana è già sui blocchi d’avvio, pronta a tagliare il nastro di una nuova partenza.

Adriana Volpe: ‘Quando sono uscita non mi aspettavo questo calore’

Adriana, sei stata una delle concorrenti più amate e apprezzate in questi tre mesi di Grande Fratello Vip. Quale pensi che sia stata la ‘formula del tuo successo’? Essere semplici e, soprattutto puri, è sempre l’arma migliore?

All’inizio dell’avventura del Grande Fratello Vip ho promesso a me stessa di vivere al massimo quell’esperienza, come Adriana e non come personaggio televisivo.

In questo modo il pubblico mi ha potuta conoscere esattamente come sono, pregi e difetti, entrando in empatia con me, come mai era successo prima. Quando sono uscita e ho scoperto l’enorme ondata di calore ed affetto di tantissime persone, mi sono commossa. Adesso, tramite i social, sono perennemente in contatto con loro. Siamo diventati una grande famiglia. Credo che “l’arma migliore”, come la definisci tu, sia essere autentici, nel bene e nel male.

La verità arriva sempre a chi ci guarda attraverso lo schermo.

Nella casa ti sei contraddistinta per il tuo fare sempre solare e allegro, cercando di mettere di buon umore ed equilibrio. Quale è stato il momento in cui hai pensato che non avresti saputo aiutare un tuo compagno?

Per natura non sono una che si perde d’animo e nella casa mi sono sempre concentrata sui miei compagni. Devo ammettere che uno dei momenti più difficili è stato quando Andrea Montovoli ha deciso di lasciare il gioco: ho provato a convincerlo a rimanere, ma lui era fermamente deciso a terminare il percorso. Mi è dispiaciuto molto, ma era evidentemente giusto così per lui.

Da molti sei considerata la vincitrice morale dell’edizione. Se non fossi uscita per tua volontà, quasi sicuramente saresti arrivata in finale e magari anche stata la vincitrice dell’edizione. Ti aspettavi di ricevere tutto questo affetto dal pubblico?

È stato inaspettato ed emozionante sentire tutto questo calore per me. Quando sei all’interno del gioco non hai minimamente idea di ciò che stia accadendo all’esterno. Addirittura in puntata non si sentono gli applausi e non si vede il pubblico. Sarebbe stato bellissimo arrivare in finale, anche se credo che avrebbe comunque vinto Paola. Lo ha veramente meritato.

La Volpe sugli altri inquilini: ‘Antonella è una di pancia, con Denver siamo solo amici’

Capitolo Antonio Zequila... non serve dilungarsi troppo perché sappiamo tutti cosa è accaduto all’interno della casa tra voi. In che rapporti siete? Vi siete sentiti una volta usciti? Avete avuto modo di chiarire definitivamente? Credi che dietro i suoi racconti ci sia stata una strategia di gioco?

Per riprendere le tue parole direi: Capitolo chiuso... Siamo due persone molto differenti caratterialmente. Ognuno continuerà il suo percorso di vita. Certo che, se la sua fosse stata strategia di gioco... beh, non è stata proprio vincente viste le valanghe di critiche ottenute, non solo per l’atteggiamento tenuto con me, ma anche verso Paola e Sossio.

Una delle persone con cui hai legato di più in casa, se pur tra molti bassi e alti, è stata Antonella Elia. Raccontaci un momento tra voi due, magari uno di quelli in cui hai capito che tra voi due i dissidi non potevano esserci ma solo una grande amicizia.

Antonella è una persona dalle mille sfaccettature, ma sempre autentica, di pancia. Con lei ho condiviso tanti momenti intensi. Uno che ricordo in particolare è dopo che entrò Valeria, Antonella era riuscita ad inimicarsi molti concorrenti. La raggiunsi in camera per ragionare insieme sulla situazione perché vedevo che stava davvero male. Quando lei mi ha chiesto perché facessi tutto questo (nonostante le critiche che mi aveva rivolto i giorni precedenti) le ho risposto: ‘Perché ti voglio bene’.

Antonella in quel momento mi ha detto una delle frasi più belle che porto con me: ‘Fuori di qui costruiremo qualcosa’. Il suo sguardo, in quel momento, è uno dei più bei ricordi della nostra esperienza nella casa.

Con Paola di Benedetto è nata da subito una bellissima sintonia, quasi come se foste due sorelle. Alla fine a trionfare è stata proprio lei. Quale è stato il motivo principale che l’ha portata alla vittoria secondo te?

Paola ha in sé un ingrediente fondamentale che il pubblico ha pienamente colto: è una ragazza pulita e vera. È entrata in punta di piedi e durante il percorso ha dimostrato carattere, lealtà e trasparenza.

Ci siamo scelte subito, fin dal primo giorno quando abbiamo deciso di condividere il letto insieme. La sua verità l’ha premiata, in tutti i sensi.

Il tuo percorso nella casa non può prescindere dalla bella amicizia con il modello Andrea Denver. Ti lascio libera espressione...

Come ho più volte chiarito, Andrea è un ragazzo molto buono e non poteva che nascere una amicizia tra noi. Sorrido quando leggo le fantasie dei giornalisti ed i sogni del pubblico, ma siamo solo amici. Nulla più.

La conduttrice è sui blocchi di partenza, pronta a riprendersi la scena

Il momento più bello della tua esperienza nella casa del GFVIP?

Come sai, vivere all’interno della casa del Grande Fratello è un po’ come essere immersi in una bolla, si crea un microcosmo ed anche le piccole cose assumono grande peso. Sono stati tanti i momenti intensi e belli che porto con me. Forse, uno dei più belli, per intensità, è stato quando abbiamo realizzato il cartellone con su scritto ‘andrà tutto bene’. In quel momento siamo diventati tutti uniti ed abbiamo percepito, insieme, tanta paura, commozione e coraggio.

Come sta Gisele? Come trascorri il tuo tempo in quarantena?

Da quando sono uscita dalla casa mi sono dedicata alla famiglia (visto anche il momento particolare) ed in particolare a mia figlia: siamo state lontane per 70 giorni ed avevamo molto da raccontarci.

Appena tornate a Roma, abbiamo cominciato una quotidianità fatta di compiti, cucina, chiacchierate mamma-figlia. Ritrovo in lei tanto di me e la ascolto per ore.

Cosa ti aspetti dal futuro? Cosa speri che l’Adriana di dopo la quarantena possa realizzare?

Il periodo del tutto “inedito” che stiamo vivendo mi porta a riflettere sul presente per migliorare il futuro. È giusto dare valore alle piccole cose, agli affetti e credere che torneremo più forti di prima. L’esperienza del Grande Fratello mi ha cambiata, anche professionalmente. Sono piena di energia e pronta a nuove esperienze professionali.

E se vuoi, ti anticipo che sono già ai blocchi di partenza.