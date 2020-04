Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso sono sempre al centro delle cronache. Loredana Lecciso ha pubblicato, sui suoi social, una foto scattata il giorno di Pasqua, sorridente e abbracciata ad Al Bano. Sul profilo Instagram della showgirl, il selfie li ritrae davanti a degli alberi nella tenuta del cantante in Puglia. E riportava, insieme alla foto, la frase "Un sorriso di speranza".

Da qui è ripartito il tam tam mediatico legato al fatto che siano realmente tornati insieme o sia solo una situazione legata a questo periodo, molto particolare.

E le cronache narrano che a Cellino San Marco è presente anche Romina Power, in una abitazione diversa, sempre all'interno della tenuta del cantante. La Power dopo l'impegno di Amici è rimasta bloccata in Italia.

I rapporti tra Al Bano e Loredana Lecciso sembrano essere tornati sereni

Loredana Lecciso, negli ultimi tempi, ha pubblicato sui suoi social molte foto che la ritraggono in compagnia di Al Bano. Foto sorridenti che lasciano pensare ad una serenità ritrovata tra i due. E, come detto, dalla conclusione di Amici, qualche settimana fa, a Cellino San Marco c'è anche Romina Power, come ha confermato lo stesso Al Bano.

Romina non è presente in nessuno scatto insieme ad Al Bano ma ha pubblicato delle foto che ritraevano immagini del paesaggio della Puglia, animali, passeggiate nel verde della tenuta tra la natura.

È stato lo stesso cantante a confermare la presenza di Romina a Cellino dicendo che Romina ha una casa nella sua tenuta e 'ognuno sta a casa sua'. Nei post sui social di Romina, nessun accenno ad Al Bano quasi a confermare che non ci siano molti contatti tra di loro.

Quello che molti fan si augurano, ovvero un riavvicinamento e un ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power, non sembra essere qualcosa di concreto quindi. Al Bano ha fatto sapere che questa convivenza particolare e in qualche modo ravvicinata è legata alla situazione particolare di questo periodo visto che Romina vive negli Stati Uniti e, appena sarà possibile, andrà in California raggiungendo il fratello e altre persone care.

Una convivenza temporanea da famiglia allargata

Non è comunque una novità questa fase di convivenza da famiglia allargata a Cellino visto che è già avvenuto in più occasioni in passato. A nessuno è dato sapere, a parte loro, quale sia la reale situazione tra Al Bano e Loredana ma, anche per il bene dei figli, Bido e Jasmine, i rapporti ora sembrano essere molto più sereni. Un ritorno di feeling forse anche favorito dal fatto che Al Bano, come tutti, ha dovuto limitare i suoi spostamenti in giro per il mondo per i suoi concerti e quindi sta avendo più tempo da dedicare a se stesso e alla famiglia.