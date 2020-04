Gli spoiler americani della soap Beautiful rivelano che la settimana dal 13 al 18 aprile 2020 regalerà agli appassionati della soap forti colpi di scena. Infatti in Italia in quei giorni saranno trasmesse le puntate in cui si scoprirà non solo il vero nome del padre di Flo, ma quest'ultima, messa alle strette da sua madre, racconterà la verità sul suo finto parto.

Il risultato del DNA rivelerà il nome del vero padre di Flo

Alla Spencer Publication arriveranno i risultati del DNA: Storm è il padre biologico di Flo.

Shauna e Bill commenteranno insieme i risultati. Intanto alla Forrester Creation Flo vorrebbe raccontare la verità sulla piccola Beth a Hope, ma sarà interrotta da Quinn, Shauna e Wyatt, e proprio quest'ultimo, mostrandogli i risultati del DNA, gli rivelerà che suo padre è Storm Logan. Shauna confermerà alla figlia la notizia. Le due ragazze rimarranno di stucco per la scoperta, ma contente della nuova parentela si abbracceranno con affetto. In seguito Flo, Wyatt, Shauna e Hope si recheranno dalle sorelle Logan per raccontare l'accaduto.

Alla scoperta di avere una nuova nipote, le Logan rimarranno senza parole, ma felici. Infatti le donne saranno pronte a rispondere ad ogni domanda sul fratello da parte di Flo. Katie racconterà le cause che hanno portato alla morte Storm e del suo nobile gesto nel donarle un cuore nuovo. Durante questo incontro familiare Shauna sarà messa a conoscenza del parto avuto da Flo.

Flo racconterà la verità sul suo parto alla madre

Finalmente sole, Shauna e Flo si potranno confrontare sul parto di quest'ultima. Shauna sarà incredula del fatto che la figlia abbia dato alla luce una bambina dandola poi in adozione, senza averle detto niente. Flo non riuscirà a mentire alla madre e le racconterà tutta la verità e della truffa orchestrata dal dottor Bucking. Quest'ultimo avendo bisogno di denaro ha rapito la piccola Beth, facendo credere ai genitori che fosse nata morta e fatta adottare dalla ignara Steffy in cambio di denaro.

Flo in lacrime dirà alla madre di aver accettato di far parte di questo tranello per aiutare il dottore a salvare la vita della figlia Zoe e che anche quest'ultima è a conoscenza della truffa organizzata dal padre. La giovane confiderà alla madre di essere desiderosa di raccontare tutta la verità alla ''nuova'' cugina. In un primo momento Shauna sarà d'accordo con la figlia, ma dopo aver parlato con l'amica Quinn si convincerà che per il bene di Flo sia meglio continuare a tenere il segreto. Nel frattempo alla Forrester Brook comunicherà a Ridge, Pam, Charlie, Eric e moglie, del nuovo componente della famiglia Logan.

Anche Hope si recherà a casa dal marito per raccontargli delle novità in casa Logan. Liam sorpreso per la notizia cercherà di avvicinarsi alla moglie che lo respingerà per l'ennesima volta.