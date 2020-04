Thorsten Kaye, l'attore che dal 2013 presta il volto a Ridge Forrester in Beautiful, sta affrontando il periodo di quarantena legato all'epidemia mondiale nel Connecticut, dove risiede la sua famiglia, in attesa di poter riprendere a girare le nuove scene della soap tv americana. L'attore ha voluto, tramite un'intervista pubblicata su 'Di Più', rendere partecipi i fan del suo dolore per la perdita di un caro amico e collega, deceduto a causa del Coronavirus.

Il Ridge di Beautiful in quarantena con la sua famiglia in attesa di tornare sul set

Periodo difficile anche per Thorsten Kaye, il Ridge di Beautiful che, dopo lo stop delle riprese a causa dell'emergenza sanitaria, ha lasciato Los Angeles e si è rifugiato in Connecticut, dove risiede la sua famiglia. Insieme alla moglie e alle figlie, l'attore 54enne sta passando questo periodo di quarantena, in attesa di poter riprendere il lavoro sul set. Thorsten, che in genere fa il pendolare tra la California dove si registrano le puntate di Beautiful e il Connecticut, per ora si sta godendo la tranquillità familiare, che lo sta aiutando tra le altre cose, a superare il dolore per la perdita di un carissimo amico, l'attore e sceneggiatore Terrence McNally, morto proprio a seguito del Coronavirus.

L'amaro sfogo di Thorsten Kaye: 'Il virus mi ha portato via un amico'

'Era una persona unica e mi mancherà tantissimo' ha dichiarato il Ridge di Beautiful al settimanale di Gossip. Parole con cui l'attore che ha voluto rendere partecipi i fan del suo dolore. 'Questo terribile virus mi ha colpito da vicino portandosi via un amico' ha continuato Thorsten il quale, parlando della sua famiglia ha poi detto: 'Non c'è posto al mondo dove preferirei essere in questo momento'.

Le dichiarazioni rilasciate a 'Di più' testimoniano come Thorsten Kaye, nonostante il difficile momento, sia grato ai suoi cari e di come questa quarantena forzata, gli abbia dato la possibilità di stare vicino ai suoi familiari. Le sue giornate, come sa sua stessa ammissione, le trascorre con moglie e figlie nella loro casa tra i boschi, cucinando buon cibo, divertendosi con giochi da tavolo e cercando di trasmettere alle figlie la sua passione per i film classici.

Thorsten da sette anni veste i panni di Ridge in Beautiful

In attesa che questa emergenza sanitaria legata al Covid-19 permetta a Thorsten di tornare sul set di Beautiful, si ricorda che l'attore ha sostituito Ronn Moss nel ruolo di Ridge Forrester da ben sette anni. L'attore è sposato con l'attrice canadese Susan Haskell, già protagonista nella soap tv 'Una vita da vivere'. la coppia ha due figlie adolescenti, Mckenna e Marlowe. Thorsten Kaye, nato in Germania nel 1966, si è trasferito nel 1985 negli Usa, muovendo i primi passi in televisione. I suoi esordi risalgono infatti agli Novanta anche se la popolarità è arrivata solo nel 2004 con l'interpretazione del ruolo di Zach Slater nella soap 'La valle dei pini'.

Poi l'approdo a Beautiful come il 'nuovo' Ridge Forrester.