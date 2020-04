Le avventure dello sceneggiato iberico Una vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano a riservare numerose sorprese al pubblico.

Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 26 aprile all’1 maggio 2020, un salto temporale di dieci anni cambierà le vite di alcuni storici protagonisti. I telespettatori assisteranno al ritorno di Telmo Martinez, e purtroppo Lucia Alvarado continuerà a credere che sia stato l'ex prelato a sottrarle il suo intero patrimonio. Per tale ragione, la ricca ereditiera, ormai sposata con Eduardo Torralba e madre del piccolo Mateo, accoglierà freddamente il suo vecchio amore.

Una Vita, spoiler: Lolita, Casilda e Fabiana sospettano di Genoveva

Le anticipazioni degli episodi della soap opera Una Vita in programma sul piccolo schermo italiano da domenica 26 aprile a venerdì 1 maggio 2020, dicono che Bellita cadrà in preda alla disperazione totale. La cantante lirica sarà amareggiata, per il fatto che nessun cittadino di Acacias 38 si ricordi di lei. Arantxa e Jose tenteranno invano di risollevare il morale alla loro familiare: per fortuna l'artista farà un sospiro di sollievo grazie a Fabiana e Marcelina che le dimostreranno di non essersi dimenticate di lei.

Intanto Antonito vorrà consentire al padre Ramon di uscire dal carcere, ma per riuscirci avrà bisogno del suo aiuto. Nello specifico il marito di Lolita inviterà il genitore a raccontare alla giustizia ciò che è successo veramente, il giorno in cui Celia è deceduta. Mentre il Palacios si rifiuterà di seguire il consiglio del figlio, Samuel consiglierà a Genoveva di non dare ardito ai pettegolezzi che stanno facendo su di lei le signore del quartiere.

Successivamente Lolita si accorgerà che in un foglio di un vecchio quotidiano c’è una fotografia della Salmeron, pubblicata accanto ad un articolo intitolato “Dieci uomini arrestati in una taverna”. Lo stesso ritaglio di giornale visto dalla Casado, finirà per incuriosire anche Casilda e Fabiana, le quali cominceranno a nutrire dei sospetti sulla moglie dell’Alday.

Lucia non è felice di rivedere Telmo, Felipe si sfoga con l’alcool

Nel contempo Rosina smetterà di fingersi una domestica, proprio quando due strani individui saranno alla sua ricerca. In seguito la Rubio e Liberto verranno a conoscenza che Cinta, cioè la figlia di Bellita, studia in un famoso collegio di sole ragazze.

Lucia rivedrà Telmo dopo dieci anni: purtroppo la ricca ereditiera farà capire di non essere affatto felice del ritorno dell’uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito. Genoveva organizzerà una merenda di sole donne per conoscere le vicine, a cui Susana però non prenderà parte.

Intanto l’Alvarez Hermoso ancora distrutto per la perdita di Celia continuerà a sfogare i suoi dispiaceri con l’alcool, e in compagnia di donne di facili costumi. La Alvarado, dopo aver rivolto le sue scuse al Martinez per aver creduto che fosse stato lui ad impossessarsi del suo patrimonio, lo inviterà a prendere le distanze da lei.

Una volta rientrata a casa, Lucia farà sapere al marito Eduardo di aver chiarito con l’ex parroco di Acacias 38. Infine quest'ultimo rimprovererà la moglie, per non aver partecipato allo spuntino della Salmeron.