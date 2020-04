Che tempo che fa ritorna domenica 26 aprile su Rai 2. Anteprima alle ore 19:40 con Che tempo che farà, poi in prima serata Che tempo che fa a partire dalle 21:00. Come sempre di questi tempi, sarà una puntata dedicata in larga parte all'emergenza sanitaria in corso con moltissimi collegamenti con medici, virologi, giornalisti e inviati Rai in giro per il mondo, ma anche con politici e con personaggi del mondo dello spettacolo.

In collegamento con il programma di Fabio Fazio domenica 26 aprile ci saranno il presidente della Camera Roberto Fico e la ministra con delega alle Politiche Agricole Teresa Bellanova, con la quale sarà inevitabile trattare il tema della carenza di manodopera nei campi. E ancora interverrà il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: tema caldo è ancora la ripresa o meno del campionato di calcio di serie A.

Sarà presente poi l'architetto - nonché senatore a vita - Renzo Piano proprio nella giornata in cui viene issata in quota l’ultima campata del Ponte nuovo a Genova.

Ampio spazio avrà poi il virologo Roberto Burioni che risponderà, come sempre, anche alle domande dei telespettatori, inoltre ci sarà il commissario straordinario del Governo per l'emergenza Domenico Arcuri e tornerà anche un ospite che è "di casa" da Fabio Fazio come l'economista Carlo Cottarelli.

A 'Che tempo che fa' sarà presente anche il maestro Nicola Piovani

Nell'anteprima delle 19.40, come consuetudine, ci saranno i collegamenti con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro dalla Spagna, Iman Sabbah dalla Francia, Marco Varvello dal Regno Unito, Claudio Pagliara dagli Stati Uniti.Dal Brasile ci sarà Emiliano Guanella.

Sempre in collegamento con il programma di Fabio Fazio di domenica 26 aprile poi dalle 21 ci saranno il direttore dell'istituto for Cancer genetics della Columbia di New York Riccardo Dalla Favera, Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento per l'epidemia della Regione Puglia, il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte Mauro Salizzoni.

E ancora il giornalista Sigfrido Ranucci, il sindacalista Aboubakar Soumahor. Con il compito di alleggerire la serata e offrire anche un momento di intrattenimento spensierato ci saranno il musicista premio Oscar Nicola Piovani (che si renderà protagonista di una esibizione particolare) e il comico Enrico Brignano.