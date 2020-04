La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì sera sulla ABC, si sta lentamente avviando verso la sua conclusione. Come ormai noto, l'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo ha costretto la produzione a cancellare ben quattro episodi e a concludere l'edizione 2019/2020 con l'ultima puntata registrata prima dell'inizio dell'emergenza : la ventunesima.

L'interprete di Teddy Altaman sul finale: 'Sarà la quintessenza di Grey's Anatomy'

A pochi giorni dalla comunicazione ufficiale, i microfoni di ETOnline hanno intercettato l'interprete della dottoressa Teddy Altman.

L'attrice ha quindi offerto una panoramica su ciò che accadrà nei prossimi due episodi di Grey's Anatomy. Nonostante la brusca interruzione delle riprese, la donna ha infatti confermato che la season finale del medical drama avrà tutti gli elementi tipici a cui i telespettatori sono abituati.

Pur non nascondendo la delusione per non aver portato a termine tutte le puntate previste, Kim Raver ha dichiarato quanto segue: "Gli sceneggiatori sono così bravi che il ventunesimo episodio funzionerà perfettamente come un finale di stagione.

Sarà la quintessenza di Grey's Anatomy. Riderete e piangerete contemporaneamente. Ci saranno sicuramente delle risposte, ma avrete anche nuove domande. In un certo senso funzionerà alla perfezione. Voglio dire, sono triste per il fatto che avremo solo altre due puntate, ma significa solo che ne avremo di più nella prossima stagione".

Anticipazioni Grey's Anatomy 17: si potrebbe iniziare dalle scene già girate

Per nulla sconfortata, il volto di Teddy Alman ha quindi anticipato cosa accadrà quando Grey's Anatomy tornerà in onda con la già confermata diciassettesima stagione. Sebbene non sia stato ancora confermato da Krista Vernoff, Kim Raver si è detta quasi certa che le scene già girate, ma non inserite nel finale, verranno usate nelle prime puntate della nuova edizione.

Stando alle parole dell'attrice sarebbe, infatti, un peccato rinunciare a delle sceneggiature così significative.

L'attrice a tal proposito ha dichiarato: "Probabilmente le rielaboreranno e le includeranno nella prossima stagione. Penso che abbiano delle cose fantastiche su cui lavorare. Magari useranno, in chiave diversa, ciò che abbiamo già girato e alzeranno la posta in gioco. E' una straordinaria opportunità quella di poter rielaborare la trama alla luce di ciò che accadrà nel finale".

Infine, Kim Raver ha lasciato intendere che la trama del suo personaggio potrebbe non avere un epilogo del tutto chiaro nel finale della sedicesima stagione.

Stando alle parole dell'attrice pare, infatti, che Teddy Altman dovrà affrontare un periodo di profonda confusione prima di raggiungere la piena consapevolezza riguardo i suoi sentimenti.