La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, come annunciato nella serata di ieri dal sito web Deadline, non sarà composta da venticinque episodi come previsto inizialmente dagli sceneggiatori. A causa del crescente numero di contagi da coronavirus, la produzione del medical drama ha infatti deciso che l'edizione 2019/2020 terminerà con l'ultima puntata registrata prima del diffondersi dell'epidemia: la ventunesima.

A poche ore dall'annuncio ufficiale, Krista Vernoff ha voluto chiarire cosa ne sarà delle quattro puntate non ancora ultimate e come proseguirà la trama del telefilm quando l'emergenza rientrerà.

Grey's Anatomy finale di stagione, la Vernoff: 'Non è così che avevamo pianificato di finire'

La showrunner di Grey's Anatomy, tramite i suoi canali social, ha rassicurato i telespettatori del medical drama circa la possibilità di assistere ad un finale di stagione degno di questo nome. Nonostante nei piani degli sceneggiatori la 16x21 non fosse concepita una season finale, pare infatti che l'episodio avrà tutti gli elementi tipici a cui i fan sono abituati. Ecco le parole della donna a tal proposito: "Ci dispiace davvero molto che non saremo in grado di finire la nostra storia in questa stagione.

La buona notizia? L'episodio 16x21 sarà un finale di stagione soddisfacente! Non è così che avevamo pianificato di finire, ma è bellissimo. E per quanto riguarda le domande che rimarranno in sospeso, poi ci soffermeremo l'anno prossimo."

In un successivo Tweet, la sceneggiatrice ha poi sottolineato che Grey's Anatomy andrà in onda per ancora due settimane: "Per essere chiari: ci sono ancora due episodi della sedicesima stagione per voi e faremo un riassunto della trama nella stagione diciassette."

Spoiler Grey's Anatomy, finale di stagione: Owen Hunt fa una scioccante scoperta

Ma cosa accadrà dunque nella 16x21?

A circa due settimane dalla messa in onda, il sito web SpoilerTv ha rilasciato la trama ufficiale dell'ultimo episodio di Grey's Anatomy 16. Intitolata "Put on a Happy Face", la puntata si concentrerà sul personaggio di Owen Hunt. Il chirurgo, stando alle anticipazioni, farà infatti una scioccante scoperta. Nonostante non sia stato confermato, risulta molto probabile che l'uomo scoprirà i ripetuti tradimenti della compagna Teddy Altman.

In attesa di scoprire se le supposizioni dei fan si riveleranno veritiere, l'altra storyline che verrà affrontata nel finale di stagione si concentrerà sui personaggi di Amelia Shepherd ed Atticus Link. Per il neurochirurgo, in particolare, si avvicinerà il momento del parto. Una situazione che preoccuperà parecchio il suo compagno il quale chiederà ad Amy di rallentare con i consueti ritmi di lavoro. Infine la sinossi anticipa importanti novità anche per la protagonista. Meredith Grey si troverà costretta a rispondere ad un'inaspettata domanda di Cormac Hayes.