Il finale anticipato di Grey's Anatomy, come ormai risaputo, ha creato molti problemi alla sceneggiatrice della serie. Nelle interviste successive alla messa in onda della 16x21, Krista Vernoff ha infatti rivelato di aver dovuto rielaborare molte trame e sacrificare alcune storyline previste nelle ultime quattro puntate mai trasmesse.

La sceneggiatrice di Grey's Anatomy su Teddy: 'Sono molto dispiaciuta'

Tra i tanti personaggi che pagheranno le conseguenze della brusca interruzione, stando alle parole della Vernoff, quello che subirà le conseguenze maggiori sarà Teddy Altman.

La donna, come mostrato nel finale, ha infatti tradito per l'ennesima volta il suo futuro sposo e ha messo in atto una serie di comportamenti che il pubblico non ha per nulla gradito. Sebbene consapevole della controversa trama scelta per il cardiochirurgo, la sceneggiatrice si è detta molto dispiaciuta di non aver avuto la possibilità - tramite gli ultimi quattro episodi - di far luce sui motivi che hanno spinto la Altman a mettere in atto gli strani atteggiamenti mostrati nelle puntate conclusive della sedicesima stagione.

Ecco le parole della donna a tal proposito:

"Sono molto dispiaciuta per Kim Raver perché so che assorbirà molto odio da parte dei fan per tutta l'estate. Credo che molto dipenda dal fatto che non abbiamo dato a Teddy ciò che avevamo in mente. Avevamo progettato un episodio in cui avremmo spiegato meglio il suo comportamento, ma purtroppo non l'abbiamo potuto girare. Adesso, invece, ho la sensazione che cambieremo i nostri piani perché i tre o quattro mesi che passeranno tra il finale della sedicesima e l'inizio della diciassettesima stagione porteranno a questo".

La brusca reazione dei fan ai tradimenti di Teddy

Infine, Krista Vernoff ha fatto luce sulle motivazioni che hanno spinto gli scrittori ad ideare una trama così particolare per Teddy Altman. Stando alle parole della sceneggiatrice pare, infatti, che l'intento del suo team fosse proprio quello di mettere in risalto la differente reazione del pubblico quando il tradimento viene perpetrato da una donna.

Ponendo l'accento sulla generale disparità di trattamento tra i due sessi, la showrunner di Grey's Anatomy ha quindi affermato:

"Penso che sia davvero molto raro che le donne, pur essendo infedeli, possano continuare ad essere considerate esseri umani che hanno diritto alla redenzione. È una cosa che vediamo spesso in televisione''. Nonostante questo, la Vernoff si è comunque detta speranzosa circa la possibilità di "riabilitare" Teddy agli occhi dei telespettatori. La pregressa e lunga storyline della Altman, secondo la sceneggiatrice, impedirebbe infatti ai fan di catalogarla come un personaggio, esclusivamente, negativo.