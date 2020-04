La sedicesima stagione di Grey's Anatomy si è appena conclusa, ma la showrunner della serie ha dichiarato di essere già a lavoro sulla stesura della trama della prossima edizione. Rigorosamente dalla propria abitazione, Krista Vernoff ha quindi confessato di mantenersi costantemente in contatto con gli altri sceneggiatori per elaborare le nuove storyline da proporre al pubblico quando il medical drama tornerà in onda.

Krista Vernoff anticipa il futuro sentimentale di Meredith Grey

Intercettata dai microfoni di Deadline, l'erede di Shonda Rhimes ha quindi risposto alle numerose domande dei giornalisti.

Tra i tanti argomenti trattati, quello che più degli altri ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori riguarda la vita sentimentale della protagonista. Dopo una stagione caratterizzata dalla separazione con il compagno Andrew DeLuca e l'arrivo di Cormac Hayes, quale sarà dunque il prossimo passo per Meredith Grey? Sebbene, come prevedibile, Krista Vernoff non abbia fornito una risposta certa pare proprio che le interazioni tra questi tre personaggi non possano definirsi concluse.

Ecco cosa ha dichiarato la showrunner di Grey's Anatomy a tal proposito: "C'è speranza per Meredith e DeLuca e penso che ci sia speranza anche per Meredith e Hayes.

Non vedo l'ora di scoprire dove porterà la narrazione nella prossima stagione, perché questa storia si è evoluta in un modo che non avevo immaginato".

Sebbene nel finale Meredith Grey abbia rifiutato il primo appuntamento con Hayes per prendersi cura di Andrew, la possibilità di assistere ad un nuovo triangolo amoroso e tutt'altro che remota.

Come influirà la malattia di DeLuca sul rapporto con Meredith?

Nonostante l'atteggiamento protettivo della protagonista e la reale possibilità di un ritorno di fiamma tra Meredith e DeLuca, la showrunner di Grey's Anatomy non ha quindi nascosto la volontà degli sceneggiatori di approfondire il rapporto con il nuovo chirurgo pediatrico. Stando alle parole di Krista Vernoff pare infatti che i recenti problemi affrontati da Andrew potrebbero aver spinto la Grey a modificare i sentimenti provati per il suo ex fidanzato.

Una questione che verrà immediatamente affrontata quando, nei primi giorni di maggio, gli scrittori inizieranno a redigere le sceneggiature: "Ancora non so se quello che ha vissuto DeLuca, attraverso l'esperienza di questa malattia, lo abbia reso così maturo da reggere il confronto con Meredith o se, durante questo periodo, abbia commesso così tanti errori da costringerla a reputarlo un amico. Non so se al momento sia più interessata a McWidow. A dire il vero questa è una delle conversazioni più importanti che affronteremo non appena torneremo nella stanza degli scrittori."