Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la TV Soap Il paradiso delle signore, che andrà in onda anche la prossima settimana con nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni della puntata in programmazione lunedì 13 aprile rivela che Franco Cecchi (Francesco Wolf) andrà al grande magazzino milanese per andare a trovare Paola Galletti, nonché sua moglie. Riccardo Guarnieri, dopo aver saputo che Ludovica Brancia è incinta, si troverà costretto a raccontare tutto ad Angela Barbieri (Alessia Debandi).

Il Paradiso delle signore, trama del 13 aprile: Ludovica rifiuta l'offerta di Riccardo

Scendendo nei dettagli, le anticipazioni che riguardano la puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa in onda il 13 aprile su Rai 1 rivelano che Riccardo sarà ancora sconvolto dopo aver saputo che Ludovica è in dolce attesa. Il giovane Guarnieri farà sapere all'ex fidanzata che è disposto ad assumersi le sue responsabilità di padre riconoscendo il figlio che hanno concepito insieme, ma che non ha per niente intenzione di sposarla.

A questo punto la Brancia rifiuterà l'offerta di Riccardo, tant'è che quest'ultimo si ritroverà obbligato a raccontare tutta la verità sulla vicenda ad Angela: cosa succederà adesso tra i due? Questo ennesimo 'problema' potrebbe spingere la Barbieri a lasciare il suo fidanzato? Sempre gli spoiler della prossima puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa lunedì 13 aprile raccontano che Franco, una volta arrivato in città, si recherà al grande magazzino milanese per cercare Paola (Elisa Cheli).

In questa occasione, la Galletti riceverà una chiamata telefonica dal suo ex fidanzato. Insomma, si prospetta un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena per i molteplici telespettatori che hanno seguito con attenzione questa Serie TV, la quale nell'ultimo periodo ha registrato grandi ascolti con una media che è arrivata a toccare anche la soglia del 20% share.

Il paradiso delle signore, dove rivedere le repliche

Nel dettaglio, per chi non potesse seguire le puntate de Il Paradiso delle signore durante la fascia pomeridiana, può rivedere tutti gli episodi settimanali. Infatti tutte le repliche della soap vengono ritrasmesse su Raipremium, canale 25 del digitale terrestre, il sabato alle ore 15:25 e domenica alle ore 01:45. Inoltre, c'è la possibilità di recuperare gli appuntamenti in streaming online accedendo al sito web ufficiale di RaiPlay.it, del quale è possibile scaricare anche l'omonima applicazione completamente gratuita per cellulari e tablet, in cui avrete modo di rivedere perfino le primissime stagioni della serie televisiva in qualsiasi momento della giornata lo vogliate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.