Il Paradiso delle Signore 4 andrà in onda dal lunedì al venerdì, come di consueto, alle ore 15:40 sulla rete ammiraglia della Rai. La soap opera ha deciso di interrompere momentaneamente le riprese, a causa dell'emergenza sanitaria globale in atto, per riprenderle nel mese di settembre, virus permettendo. Gli spoiler della puntata del 7 aprile 2020 raccontano che ci saranno due furenti liti nella fiction televisiva, ovvero Riccardo litigherà col padre Umberto e Salvatore Amato che non le manderà certo a dire a Marcello Barbieri.

Intanto, Vittorio ordinerà cento uova di cioccolata a Laura.

Il Paradiso delle Signore 4, spoiler del 7 aprile: Salvatore e Marcello litigano

Le anticipazioni della soap opera sulla puntata di martedì 7 aprile evidenziano che il clima in sartoria sarà incandescente dopo i diverbi tra Agnese e Gabriella ma anche a causa delle sfortunate vicissitudini sentimentali della ragazza che, inevitabilmente, peseranno sul lavoro al magazzino. Nel mentre, in caffetteria Salvatore dimostrerà un certo nervosismo tanto da iniziare un furente litigio con Marcello, incurante dei clienti presenti.

Salvatore, preso dalla foga del momento, si farà scappare una frase ambigua che sarà ascoltata da Federico. Ciò provocherà nel giovane Cattaneo ulteriori dubbi circa la fedeltà della sua, oramai ex, Roberta proprio mentre dovrà prepararsi per la delicata operazione in Svizzera.

Trama di martedì 7 aprile: Riccardo ed il padre Umberto si scontrano verbalmente

Gli spoiler della fiction televisiva di martedì 7 aprile raccontano che Umberto Guarnieri scoprirà che il figlio Riccardo ha invitato Ludovica a far ritorno in quel di Milano per partecipare assieme al matrimonio tra Achille Ravasi e la Contessa di Sant'Erasmo.

Alla luce di questa scoperta padre e figlio di scontreranno verbalmente in maniera veemente, tanto che Riccardo opterà per affidare la procura delle nozze di Adelaide all'ambiguo uomo d'affari, sancendo una guerra tra Achille ed il commendatore. Infine, nel grande magazzino il lavoro certosino della nuova 'Venere' Laura fatto con le uova di cioccolata lascerà piacevolmente colpito Vittorio. Il Conti, entusiasta, gli commissionerà ulteriori cento uova di cioccolata che, però, non saranno vendute ma bensì regalate ai clienti in onore della festività di Pasqua.

Laura Parisi, però, pur essendo gratificata dal nuovo lavoro commissionatogli da Vittorio avrà qualche problema con l'esosa richiesta visti i tempi ristretti. Fortunatamente a soccorso della Venere giungerà una persona, che si rivelerà una preziosa pedina grazie al suo aiuto per portare a compimento le uova di Pasqua.