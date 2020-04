Mancano poco più di ventiquattro ore alla finale del Grande Fratello Vip e sia Patrick che Antonella Elia sono al televoto insieme a Denver per aggiudicarsi gli ultimi due posti liberi per la finale. Nelle ultime ore, Ray Pugliese e la piemontese si sono confrontati su quanto accaduto nella casa del Gf Vip chiarendo alcune dinamiche intercorse tra loro nel corso della loro avventura. Come noto, entrambi non si sono risparmiati accuse reciproche, non ultima quella che ha visto Patrick accusato di aver spintonato la sua compagna di viaggio.

Tra i due vi è stato un confronto serrato, dove lo stesso Patrick ha definito Antonella come una persona genuinamente alternativa, che può sembrare falsa a causa dei suoi comportamenti poco lineari.

Patrick duro con la Elia sul presunto spintone: 'Io su questo non mi piego'

A poche ore dalla finalissima del prossimo 8 aprile, nella Casa del Gf Vip Patrick e Antonella si sono ritrovati in camera, dove hanno dato vita ad un lungo confronto, ritornando anche sull'argomento del presunto spintone che Patrick avrebbe dato alla Elia diverse settimane fa.

Il gieffino è stato categorico, dicendo non voler tornare sull'argomento e ribadendo 'io su questo non mi piego'. Uno sfogo quello di Patrick, che ha voluto testimoniare per l'ennesima volta, come il famoso spintone non ci sia mai stato. Dal canto suo, Antonella ha ammesso di aver avvertito in quell'occasione una spallata da lui, probabilmente dovuta al suoi modi irruenti.

Patrick Ray Pugliese critica Antonella: 'Puoi sembrare finta'

Sta di fatto che il lungo confronto, è servito per chiarire alcuni aspetti e avvenimenti intercorsi tra i due e che li avevano portati ad accesissime discussioni anche in diretta tv. Ora, in vista della finale, sembra che in qualche modo Antonella e Patrick abbiano voluto sotterrare l'ascia di guerra, non prima di essersi tolti qualche sassolino dalla scarpa.

Anche se con toni pacati, Ray Pugliese non ha potuto fare a meno di esprimere un giudizio sulla Elia, facendole presente come certi suoi atteggiamenti possano essere mal interpretati dagli altri, che facilmente la potrebbero vedere come una persona finta. 'Io penso che tu sia genuinamente alternativa' ha concluso Patrick mentre Antonella di contro, ha voluto fare alcune precisazioni. 'Sei irruente' ha detto la piemontese al suo compagno di viaggio, facendogli presente come sia rimasta spiazzata dai modi in cui lui saluta e si approccia alle persone, essendo molto diverso dal modo in cui lei è abituata.

Intanto in vista della finale, i concorrenti rimasti nella casa del Gf Vip, sono stati chiamati ad esprimere un giudizio sugli altri compagni e, proprio Antonella Elia, ha definito Clizia Incorvaia 'un po' troppo vanitosa'.