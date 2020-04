Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per un'altra settimana ricca di emozioni e colpi di scena. Nelle puntate che saranno trasmesse dal 20 al 24 aprile, Marta si trasferirà a Villa Guarnieri a causa delle incomprensioni con suo marito, mentre Umberto starà vicino a suoi due figli. Riccardo cederà e fisserà il matrimonio con Ludovica, mentre Angela penserà di lasciare Milano. Roberta e Laura cercheranno di far riavvicinare Gabriella e Salvatore, ma la stilista non apprezzerà il loro intento. Inoltre, Agnese nasconderà un invito di Salvatore per Gabriella e la loro rottura sembrerà irreparabile.

Vittorio, nel frattempo, si ricongiungerà con sua moglie e torneranno più forti di prima con l'idea di un'adozione. Dopo il buon esito dell'intervento, Federico tornerà a Milano e Roberta si informerà su di lui attraverso Luciano. Quest'ultimo, infine, tornerà tra le braccia di Clelia.

Per le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore, Federico tornerà a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 dal 20 al 24 aprile raccontano che sarà una settimana ricchissima per i telespettatori.

Tra Marta e Vittorio, le incomprensioni saranno così insostenibili da convincere la donna a tornare a Villa Guarnieri. Qui, Umberto, si occuperà dei suoi due figli, aiutando Riccardo con la delicata situazione di Ludovica. Il commendatore si offrirà di fare da tramite tra i due ragazzi per raggiungere un compromesso, ma la Brancia non vorrà in alcun modo arrendersi. Alla fine vincerà Ludovica: la donna diventerà la moglie di Riccardo.

Angela, naturalmente, prenderà malissimo questa decisione, tanto che penserà di lasciare Milano. Tra Marta e Vittorio ci sarà un momento di forte disagio: i due sembreranno ormai giunti ad un punto di non ritorno. Tuttavia, l'amore vincerà su tutto e alla fine la coppia riuscirà a ricongiungersi più forte di prima, con l'obiettivo di adottare un bambino. Per Salvatore sarà ancora dura accettare la rottura con Gabriella e Roberta penserà a un modo per farli riavvicinare, aiutata da Laura.

Le amiche faranno in modo che Salvatore incontri per caso la stilista, ma la Rossi non la prenderà affatto bene. Qualche giorno dopo, il giovane Amato scriverà un biglietto di invito per la sua ex fidanzata, ma questo verrà intercettato da Agnese che non farà in modo che non arrivi mai a destinazione. Inconsapevole di tutto, quindi, Gabriella andrà a cena con Cosimo e Salvatore li vedrà andare via insieme. Infine, Agnese consolerà suo figlio.

Nella settimana dal 20 al 24 aprile, al Paradiso delle Signore Armando rivedrà Lidia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 per la settimana fino al 24 aprile rivelano che Roberta avrà un altro avvicinamento con Marcello.

La Venere gli confiderà i suoi problemi di studio e il barista le dichiarerà ancora i suoi sentimenti. Più tardi, Federico farà ritorno a Milano dopo l'esito positivo dell'intervento e Roberta si informerà attraverso Luciano sul suo conto, anche se i suoi sentimenti saranno ancora confusi. Il ragioniere tornerà tra le braccia di Clelia ed il loro amore sembrerà sempre più solido e felice. Al Paradiso, intanto, Vittorio avrà un'idea per ricordare il 25 aprile e coinvolgerà anche Armando. In questa occasione, il capomagazziniere rivedrà una sua ex compagna di battaglie partigiane: Lidia, la docente di Roberta.

Infine, al Circolo, Ludovica incontrerà un medico con cui sembrerà in confidenza e, successivamente, la ragazza non si smentirà. Nonostante abbia raggiunto l'obiettivo del matrimonio entro un mese, la Brancia farà un'ultima mossa ai danni di Angela. Tuttavia, Riccardo resterà sulla sua decisione di sposarsi, perché il suo desiderio di paternità sarà più forte di qualsiasi sentimento provato per la Barbieri.