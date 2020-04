La dodicesima ed ultima stagione de Il Segreto ha già debuttato in Italia. Il pubblico ha fatto la conoscenza di alcuni volti inediti entrati in scena dopo il salto temporale di quattro anni che ha portato grandi cambiamenti anche nei vecchi personaggi della soap. Tra i nuovi abitanti di Puente Viejo c'è Ignacio Solozàbal (Manuel Regueiro) e le sue figlie Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sanz) e Carolina (Berta Castañè) che vivono nella dimora che un tempo era la villa di Francisca Montenegro.

Oltre ai Solozàbal i telespettatori hanno fatto la conoscenza di altri personaggi come la marchesa Isabel De Los Visos (Silvia Marsò) e i suoi figli Tomàs (Alejandro Vergara) e Adolfo (Alejandro Pedraja). Le vicende delle due famiglie si intrecceranno per via della relazione tra quest'ultimo e Rosa che, stando alle anticipazioni spagnole, sarà osteggiata da Ignacio che nutre un vecchio rancore nei confronti della marchesa.

Anticipazioni spagnole de Il Segreto: la relazione segreta tra Adolfo e Rosa

I telespettatori italiani hanno fatto la conoscenza di alcuni dei nuovi personaggi de Il Segreto che avranno un ruolo centrale nelle vicende della soap. I giovani Rosa, Marta e Adolfo si sono conosciuti in occasione della drammatica rivolta degli operai anarchici che hanno preso in ostaggio i ricchi signori che si trovavano alla stazione di Muña.

Stando alle anticipazioni, il figlio della marchesa si distinguerà per il suo coraggio ed impedirà ai sovversivi di avere la meglio. Le figlie di Solozàbal rimarranno colpite dal prode giovane che inizierà a frequentarsi con Rosa, pur non nascondendo un certo interesse per Marta. Dopo aver ricevuto la benedizione di quest'ultima, la sorella minore inizierà a vedersi in gran segreto con Adolfo. I due giovani però commetteranno un errore facendo venire a galla la loro relazione.

A causa di un'uscita a teatro, tenuta nascosta a Solozàbal grazie anche alla copertura delle altre due figlie, Rosa inaspettatamente si troverà davanti il padre che sta acquistando i biglietti per un altro spettacolo e sarà costretta a confessare la relazione con il giovane de Los Visos.

Le anticipazioni spagnole su Ignacio e Isabel: un antico contrasto ostacola il rapporto tra Rosa e Adolfo

Dopo aver rivelato il suo interesse per Adolfo, Rosa subirà la reazione negativa del padre che dichiarerà di essere contrario alla relazione della figlia con il giovane De Los Visos. Solozàbal si infurierà tanto per le bugie della ragazza quanto per la persona che sta frequentando che, a suo dire, ha una cattiva reputazione.

Il giovane in realtà non ha nulla di cui vergognarsi e non si è macchiato di alcuna immoralità. La rabbia di Ignacio e la sua disapprovazione derivano piuttosto dal risentimento che prova per la madre di Adolfo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano infatti che la marchesa De Los Visos e il patriarca Solozàbal si conoscono da molti anni e i due non sono in buoni rapporti per qualcosa avvenuta nel passato e di cui certamente si verrà presto a conoscenza.