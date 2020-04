Un messaggio di speranza è stato trasmesso lo scorso 3 aprile poco prima della messa in onda della puntata abituale di Beautiful ed in cui gli attori del cast della soap tv americana, hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai fan, in questo delicato momento legato all'emergenza sanitaria. 'Noi con voi' è il titolo della clip, che ha visto la partecipazione tra gli altri, anche di Katherine Kelly Lang, la famosa Brooke della soap, la quale ha incoraggiato i milioni di telespettatori dicendo 'siate forti'.

Beautiful, gli attori vicini ai fan al tempo del Coronavirus: 'Noi con voi, ce la faremo'

Sono tempi duri anche per gli attori della soap tv americana più vista non solo in Italia ma anche negli Usa. Tutto il cast di Beautiful infatti, è a casa a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, che sta preoccupando anche gli Usa e che ha visto la produzione della soap americana sospendere le riprese. In Italia, la soap ideata da Bradley Bell, con una media di oltre 3 milioni di telespettatori, ha visto aumentare gli ascolti nel periodo dell'epidemia, risultando la telenovela più vista in questo delicato momento, seguita dalla soap iberica Una vita.

Venerdì scorso, poco prima della messa in onda dell'abituale puntata di Beautiful, su Canale 5, è stato trasmesso un video messaggio realizzato dagli attori del cast ed in cui gli stessi hanno voluto mostrare la loro vicinanza ai fan in questo difficile momento legato all'epidemia di Covid-19. La clip, intitolata 'Noi con voi, ce la faremo' è una testimonianza dell'affetto degli attori di Beautiful verso i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono con interesse le vicende di casa Forrester.

La Brooke Logan di Beautiful: 'Siate forti'

Un messaggio di speranza quello contenuto nel video messaggio che gli attori di Beautiful hanno voluto mandare a tutti i fan. Darin Brooks, il Wyatt Spencer della soap ha detto: 'So che può sembrarvi un periodo spaventoso e che tutto è imprevedibile, ma voglio che sappiate che non siete soli'. Anche Katherine Kelly Lang, l'attrice che presta il volto all'amatissima Brooke Logan ha voluto essere vicina ai fan spronandoli ad 'essere forti'.

'Siamo qui per voi perché insieme ce la faremo' dice invece il suo collega Matthew Atkinson, che interpreta Thomas Forrester. Tra gli altri attori che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai fan, anche Courtney Hope (Sally Spectra), Heather Tom (Katie Logan), John McCook (Eric Forrester).

Volti amatissimi di Beautiful hanno voluto quindi regalare un messaggio di incoraggiamento ai telespettatori di tutto il mondo, esortandoli a non mollare: 'Noi con voi ce la faremo'. Si ricorda che, per il momento, in Italia la messa in onda delle puntate non è a rischio, anche se il protrarsi dell'epidemia potrebbe impedire il doppiaggio delle nuove puntate provenienti dagli Usa.