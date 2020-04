I giocatori della Juventus, in questi giorni, stanno rispettando scrupolosamente le regole imposte dal governo per affrontare l'emergenza sanitaria. I bianconeri sono all'interno delle loro abitazioni e, un po' come tutti, stanno cercando di ingannare il tempo: fra questi c’è Cristiano Ronaldo. CR7 si trova a Madeira con la sua famiglia ed è in attesa di capire quando potrà tornare a Torino. Il numero 7 juventino ha condiviso, su Instagram, un video che lo ritrae mentre si fa tagliare i capelli dalla sua compagna Georgina.

Anche in quarantena, CR7 vuole essere sempre perfetto e per curare il suo look ha scelto una parrucchiera d’eccezione ovvero la sua fidanzata.

L’attaccante della Juventus con la sua famiglia

In questi giorni, Cristiano Ronaldo sta condividendo alcune immagini che lo ritraggono mentre si mantiene in forma. Infatti, CR7 vuole essere pronto per quando riprenderà la preparazione. Oltre a lavorare, però, l’attaccante della Juventus sta anche passando tanto tempo con la sua famiglia. Infatti, Ronaldo è a Madeira con sua mamma, i suoi fratelli, la sua compagna Georgina e i suoi 4 bimbi.

I giocatori della Juventus continuano a mantenersi in forma

Il calcio italiano ed europeo sta cercando di capire se e quando la stagione sportiva potrà ripartire. Al momento, però, non ci sono certezze e fare delle ipotesi sembra davvero impossibile. I calciatori della Juventus intanto lavorano intensamente e non vogliono farsi trovare impreparati per una eventuale ripresa degli allenamenti. La maggior parte dei giocatori si trova a Torino e passa le loro giornate a casa in attesa di capire come evolverà la situazione.

Tra questi c'è anche Matthijs De Ligt che è nel suo appartamento torinese e gode della compagnia della sua fidanzata Annekee Molenaar e dei loro due cani. Il difensore olandese, però, si dedica anche ad intense sedute di lavoro e proprio questa mattina si è messo al lavoro per mantenere la forma fisica. De Ligt, tramite una Instagram Stories, ha condiviso il video che lo ritrae mentre si allena. Anche Leonardo Bonucci si sta mantenendo in forma e ogni giorno posta i video del suo intenso lavoro.

Ma loro due non sono gli unici a lavorare presso le loro abitazioni. Infatti, anche Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur, nei giorni scorsi, hanno postato molti video che li ritraggono mentre si allenano.

Alcuni giocatori della Juventus sono all'estero

La maggior parte dei giocatori della Juventus ha scelto di restare a Torino e di non lasciare l'Italia, ma c'è anche chi ha deciso di raggiungere le rispettive famiglie. Infatti, alcuni bianconeri hanno preferito raggiungere le loro famiglie che si trovano all'estero. Tra i giocatori che hanno scelto di lasciare Torino ci sono Higuain, Pjanic, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro e Szczesny.

Il portiere polacco è stato l'ultimo a lasciare Torino visto che è partito solo pochi giorni fa. Anche Cristiano Ronaldo è lontano dall’Italia e si trova a Madeira. CR7, però, lasciò Torino prima che l’emergenza sanitaria peggiorasse. Infatti, quando Rugani è risultato positivo al Covid - 19, Ronaldo era già un Portogallo perciò è stato costretto a rimanere li per passare il suo isolamento volontario. Tutti i giocatori che attualmente sono all’estero, quando torneranno a Torino, dovranno mettersi in quarantena per altri 14 giorni come prevede il decreto per le persone che rientrano dall’estero.