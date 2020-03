Nei giorni scorsi, la Juventus ha annunciato di aver trovato un accordo con i suoi calciatori per la diminuzione dei compensi. Il club bianconero è stato il primo in Europa ad arrivare ad un accordo con i suoi giocatori per il taglio degli stipendi. Gran parte del merito per il buon esito di questa trattativa va a Giorgio Chiellini che ha fatto da tramite tra i suoi compagni di squadra e la società. Ma il Capitano della Juventus, fin da subito, ha avuto un grande alleato, si tratta di Leonardo Bonucci.

Il numero 19 bianconero ha dato un supporto totale a Chiellini e anche lui ha avuto un ruolo chiave nella trattativa per il taglio degli stipendi.

I difensori della Juventus fanno la differenza

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono le colonne portanti della difesa della Juventus. Entrambi, però, hanno un ruolo fondamentale anche fuori dal campo. Bonucci e Chiellini sono i leader dello spogliatoio della Juventus e la loro voce si fa sentire sempre con grande efficacia all'interno del gruppo juventino.

Chiellini, nei giorni scorsi, si è speso in prima persona per trovare un accordo con la dirigenza della Juventus sulla riduzione degli stipendi. Il Capitano bianconero, però, ha avuto al suo fianco proprio il suo compagno di mille battaglie, ovvero Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino ha affiancato il suo capitano in questa nuova sfida e ha contattato i vari compagno per sapere il loro parere.

Il difensore viterbese è sceso in campo in prima persona facendo un giro dei telefonate ai compagni, ma anche sfruttato i messaggi vocali per far capire al gruppo che era importante aiutare la società in questo momento di emergenza. Dunque, Bonucci e Chiellini hanno fatto squadra anche in questa situazione così complicata e hanno portato a casa una vittoria importantissima. Infatti, grazie al lavoro dei due difensori, la Juventus risparmierà 90 milioni e i campioni juventini rinunceranno agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Il difensore della Juventus continua ad allenarsi

In questi giorni, i giocatori della Juventus sono all'interno delle loro case e stanno rispettando le regole imposte dal governo. I campioni bianconeri, però, stanno cercando di mantenere la forma fisica e svolgono alcuni allenamenti presso le loro abitazioni. Uno dei più attivi è sicuramente Leonardo Bonucci. Il difensore viterbese si allena ogni giorno per non perdere il tono muscolare. Bonucci, anche questa mattina, si è allenato e ha condiviso il video della sua seduta di lavoro tramite Instagram. Dunque, il numero 19 juventino cerca di mantenere il ritmo in attesa di sapere se e quando riprenderà la preparazione con il resto della squadra.

Al momento fare ipotesi è impossibile e solo nelle prossime settimane si saprà se il campionato di Serie A riprenderà oppure no.