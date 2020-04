L'Italia intera quest'anno sarà costretta a passare le festività pasquali a casa a causa dell'emergenza sanitaria in corso. In queste difficili settimane milioni di italiani stanno trascorrendo la maggior pante delle giornate davanti al televisore e ciò avverrà anche nella giornata di Pasqua. E' quindi interessante approfondire la programmazione dei principali canali televisivi italiani per questa domenica 12 aprile.

Cosa vedere sulla Rai nella giornata di Pasqua

Durante queste festività pasquali, la Rai ha organizzato maratone di film all'insegna del divertimento ma anche della religione.

La mattina di Pasqua alle 11 andrà in onda su Rai 1, come di consueto, la santa messa di Papa Francesco da San Pietro e a seguire la benedizione Urbi et Orbi alle ore 12. Sul medesimo canale, la domenica di Pasqua verrà trasmesso in prima serata, alle 21, il film Jesus del 1999 con Jeremy Sisto nei panni di Gesù.

Nel pomeriggio su Rai 2 andrà in onda a partire dalle 14 per divertire le famiglie tutta la trilogia Una notte al Museo con Ben Stiller e Robin Williams. La sera invece ci sarà come sempre alle 21:00 Che tempo che fa con Fabio Fazio, che ha deciso di non fermarsi per Pasqua, inoltre è come sempre confermata anche la finestra Che tempo che farà alle ore 19:40.

All'ora di pranzo andrà in onda alle ore 13 su Rai 3 uno speciale realizzato ormai molti anni fa da Enzo Biagi su Giovanni Paolo II, dal titolo Papa Wojtyla, Appunti di un prete polacco. Alle ore 21 invece ci sarà il film d'animazione, Emoji: accendi le emozioni.

Programmi tv in onda su Mediaset a Pasqua

Anche i canali Mediaset manderanno in onda film e musical conosciuti da grandi e piccini. Domenica mattina alle 10 verrà trasmessa su Canale 5 la Santa Messa dal santuario del Divino Amore di Roma.

In prima serata alle ore 21, sempre sulla rete ammiraglia, andrà in onda il film "Il Papa buono" su Giovanni XXIII di Ricky Tognazzi.

Italia Uno dedicherà la giornata allo svago dei ragazzi dalle ore 21:15 con i film 'Star Wars: Il risveglio della Forza' e a seguire alle 23:50 'Blade Runner' di Ridley Scott.

Alle ore 15 su Rete 4 ci sarà il famoso film Ben Hur, in prima serata alle 21:20 andrà in onda Il re dei re e a seguire alle 23 il musical Jesus Christ Superstar.

La programmazione di altri canali per il giorno di Pasqua

Nella giornata di domenica anche La 7 trasmetterà dalle ore 14 film dedicati ai ragazzi, quali La storia fantastica, Rango e Le avventure del capitano Hornblower. In prima serata andrà invece in onda War Horse.

Anche Sky Cinema manderà in onda film nuovi e interessanti come Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani su Sky cinema 1 alle 21, mentre su Sky Cinema 2 ci sarà La passione di Cristo di Mel Gibson alle 21:15.

Si potrà infine acquistare su Sky, Tim Vision, Google play, Youtube, Huawei Video e Rakuten Tv, il nuovo film di Luca e Paolo "Un figlio di nome Erasmus".