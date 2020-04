La programmazione tv di Canale 5 per la prima serata di venerdì 24 aprile prevede la messa in onda di "Paperissima". Del noto programma, trasmesso in più riprese dal 1990 al 2013, andranno in onda le repliche di alcuni momenti delle edizioni che hanno avuto come conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker. In particolare, i due presentatori sono stati al timone della trasmissione dalla nona alla tredicesima, e per ora ultima, edizione conclusa il 31 maggio 2013. In termini di ascolti la diretta concorrenza sarà rappresentata dal film documentario "Pavarotti" su Rai 1.

Venerdì 24 aprile Canale 5 ripropone 'Paperissima'

Gaffes, capitomboli, cadute accidentali e animaletti divertentissimi: fin dalla sua prima edizione "Paperissima" si è proposto all'attenzione dei telespettatori come un programma comico, originale e rilassante.

Oltre all'ottimo riscontro ottenuto del pubblico da casa, nel corso degli anni la fattura qualitativa di questa trasmissione è stata anche certificata e avallata da numerosi riconoscimenti. Nel 1991, infatti, il format in questione vinse il Telegatto come "Trasmissione dell'anno", nel 1997 bissò con il Telegatto come "Trasmissione di varietà", mentre nel 2005 si vide assegnare il Premio Regia Televisiva categoria "Top Ten".

Nella puntata in onda venerdì 24 aprile 2020, nella fascia prime-time, a partire dalle 21:20, i telespettatori avranno modo di rivedere dei filmati molto spassosi di alcune edizioni presentate dal rodato duo televisivo formato da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Alla guida del programma la coppia ha funzionato talmente bene tanto da essere confermata alla conduzione per ben 5 edizioni.

Chiaramente anche in questo appuntamento verranno riproposti dei video amatoriali di animali domestici ed esotici, novelli sposi, gruppi di amici, sportivi, bambini e altri personaggi che si sono ritrovati ad essere involontari protagonisti di errori, ruzzoloni e performance imbarazzanti.

I filmati sono stati girati in Italia e all'estero.

Breve storia della trasmissione

"Paperissima" è un contenitore televisivo di filmati amatoriali andato in onda su Italia 1 e poi su Canale 5 dal 1990 al 2006, nel 2008, nel 2010/2011 e nel 2013.

Alla conduzione del programma si sono alternati vari presentatori quali la bionda Lorella Cuccarini, Ezio Greggio, Marco Columbro, Marisa Laurito, Natalia Estrada e i già nominati Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Nel corso degli anni e delle varie edizioni hanno partecipato al cast della trasmissione anche noti personaggi televisivi quali Gianfranco D'Angelo, Enzo Braschi, Sergio Vastano, Dario Ballantini, Enrico Beruschi, I Brutos, Gianni Fantoni, Daniele Formica e il duo comico composto da Gaspare e Zuzzurro.