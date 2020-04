Domenica 19 aprile regala tante proposte per trascorrere la propria serata davanti al piccolo schermo. In questa fase, in cui si è impossibilitati a uscire per via delle norme di contenimento della pandemia, vediamo quali sono le proposte televisive tenendo sempre presente che i canali, alla luce di possibili novità sull'emergenza sanitaria in corso, possono cambiare i loro palinsesti fino all'ultimo momento. Rai 1 punta su Alessandra Mastronardi: al via le repliche di una fiction di grande successo come L'allieva 2.

Rai 2, come di consueto la domenica, presenta Che tempo che Fa. Fabio Fazio spazierà tra informazione e intrattenimento. Tra gli ospiti ci sarà il collegamento con Zucchero. Su Canale 5 ci sarà il programma di Barbara D'Urso, Live Non è la D'Urso.

Rai 1 punta sulla fiction con Alessandra Mastronardi

Su Rai 1 dalle 21.25 va in onda la fiction con Alessandra Mastronardi "L'allieva 2". Due gli episodi previsti "Le ossa della principessa" e "Il tempo di un battito". Su Rai 2 dalle 21.05 il talk show in diretta condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa tra intrattenimento e informazione soprattutto sull'emergenza sanitaria.

Su Rai 3 è in palinsesto il film Birdman, dalle 21.20. Cinema anche su Rai 4 con il film Before I go to sleep a partire dalle 21.20. Film romantico alle 21.10 su Raimovie: va in onda La risposta è nelle stelle. Su Rai 5 alle 21.15 serata documentario dedicata alle Isole Canarie, Wild Canarie Le isole del fuoco. Su Raipremium c'è la serie tv The Good Witch.

Canale 5 punta sulla trasmissione live di Barbara D'Urso

Alle 21.20 su Canale 5 nuovo appuntamento con Barbara D'Urso e suo "Live Non è la D'Urso". Su Italia 1 dalle 21.20 in onda il film Ti presento i miei. Dalle 21.25 su Rete 4 va in onda il film The legend of Zorro. 20 invece propone dalle 21.05 Run all night, Una notte per sopravvivere. Grande classico con Renato Pozzetto e Ezio Greggo su Cine34: dalle 21.10 va in onda Infelici e Contenti.

Su Iris va in onda il film Le relazioni pericolose. Dalle 21. Su Italia 2 dalle 21.20 serata per gli appassionati del telefim Big Bang Theory. Su La 5 dalle 21.10 il film Ossessione Matrimonio. Su Top Crime dalle 21.10 Intrighi Inspiegabili per la serie tv Il ritorno di Colombo. Mediaset Extra dalle 21.15 trasmette l'evento musicale Albano Una voce nel sole con il popolare Al Bano Carrisi.

Su La7 dopo uno speciale Non è l'Arena alle 20.30 dalle 21.30 va in onda War Horse. Su La7d serata per gli appassionati della serie televisiva cult Grey's Anatomy. Su Tv8 dalle 21.30 per I delitti del BarLume Hasta pronto Viviani.

Su Nove alle 21.30 Little Big Italy a Las Vegas. Il talent show alla ricerca dei più autentici ristoranti italiani in tutto il mondo. Infine su Paramount c'è il film Il Regno del Fuoco.