Continua l'appuntamento quotidiano in prima visione con la soap opera pomeridiana Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda anche mercoledì 22 aprile 2020 con un nuovo interessante episodio. I colpi di scena non si faranno attendere e l'attenzione sarà puntata soprattutto su Gabriella Rossi, la quale sarà ancora più sofferente e rattristata dopo aver avuto un incontro con Salvatore Amato. Federico e Luciano Cattaneo finalmente ritorneranno a Milano, mentre Marta deciderà di ritornare da Vittorio Conti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 aprile: Gabriella e Salvatore hanno un confronto

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler della puntata de Il paradiso delle signore in onda il 22 aprile su Rai 1 rivelano che Luciano e Federico rientreranno a Milano dopo che l'operazione chirurgica è andata a buon fine. Una volta rimesso piede nella città lombarda, il primo pensiero fisso del Cattaneo senior sarà Clelia Calligaris. Successivamente, il ragioniere non vedrà l'ora di parlare anche con Roberta per cercare di capire cosa sta succedendo veramente tra lei e suo figlio.

Intanto, Gabriella non apprezzerà per niente l'iniziativa presa da Laura Parisi e la Pellegrino, le quali hanno preparato un incontro con Salvatore, all'insaputa dei due ex fidanzati, nella speranza di farli riconciliare. A questo punto la Rossi reputerà che l'iniziativa presa dalle Veneri sia stata un tranello che ha peggiorato la sua situazione, in quanto dal confronto avuto con il giovane Amato ne uscirà ancora più sofferente e rattristata e penserà di non avere più niente da dirsi con lui.

Ludovica ritorna a vivere in Villa, Riccardo soffre

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in programma mercoledì rivelano che grazie ad Armando Ferraris al grande magazzino milanese verrà esposto un tabellone molto particolare, nel quale verranno mostrati tutti i momenti incancellabili della festa del 25 aprile. Nel frattempo, Ludovica Brancia ritornerà a vivere come inquilina a Villa Guarnieri sotto lo stesso tetto di Riccardo, mentre lui soffrirà per la scelta obbligata che ha dovuto prendere.

Per finire, Marta non riuscirà più a rimanere lontana da Vittorio e sceglierà di ritornare subito da lui: qui tra i coniugi Conti scoppierà nuovamente la passione. Per chi non avesse modo di seguire la puntata de Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta su Rai 1, potrà rivederla in replica streaming collegandosi al sito RaiPlay oppure scaricando l'omonima applicazione gratuita per tablet e smartphone. Sullo stesso sito è possibile rivedere anche tutte le stagioni precedenti della TV Soap in qualsiasi momento della giornata lo si desideri.