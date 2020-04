Il Segreto nei prossimi episodi vedrà il ritorno della protagonista storica della soap, ovvero donna Francisca Montenegro. Le trame inerenti le puntate in onda dal 27 aprile al 2 maggio, rivelano che l'ospite misterioso della marchesa Isabel De Los Visos è proprio la Montenegro, la quale è tornata in paese per riprendersi tutto ciò che ha perso. Nel frattempo, Matias insieme ad Alicia inciterà i minatori ad intraprendere uno sciopero ad oltranza mentre Ignacio andrà a parlare con la Marchesa di lavoro.

Infine, Tomas si allontanerà da Marcela, ma soffrirà terribilmente per questo.

Il Segreto: Tomas soffre per l'allontanamento da Marcela

Le trame Il Segreto dal 27 aprile al 2 maggio, rivelano che Matias inizierà a fidarsi di Alicia ed inizierà a lavorare con lei per garantire i diritti ai minatori e agli operai di Puente Viejo. Intanto, Marcela da quando suo marito è tornato non sa come comportarsi con lui ed inoltre prova molto risentimento nei suoi confronti. Tomas, invece, a questo punto deciderà di prendere le distanze dalla donna anche se soffrirà moltissimo per questo.

Più tardi, Ignacio parlerà alle sue figlie del ruolo che Ramon ricoprirà una volta che sarà giunto a Puente Viejo. Intanto, Adolfo essendo a conoscenza dei rischi che corrono i minatori, chiederà a sua madre Isabel di fare qualcosa in tal senso, ma lei non ne vorrà sapere. Nel frattempo, Ramon sarà piuttosto schivo nei confronti di Ignacio e ciò farà si che Pablo si insospettisca ed arrivi a pensare che il giovane sia stato mandato in paese per cercare qualche errore del passato.

Poco dopo, Tomas dopo essersi allontanato da Marcela su consiglio della madre, soffrirà molto, in quanto è innamorato profondamente della giovane locandiera. Intanto, La Marchesa De Los Visos darà ordine di arredare un'ala della Habana per l'arrivo di un ospite misterioso. Poco dopo, Manuela sorprenderà Rosa ed Adolfo nella cucina della villa, a quel punto, la giovane per evitare che la governante possa arrabbiarsi ancora di più, chiederà a sua sorella Marta di andare all'appuntamento con Adolfo al posto suo.

Il Segreto, spoiler 27 aprile-1° maggio: Francisca torna a Puente Viejo

Gli spoiler Il Segreto dal 27 aprile al 1 maggio, ci dicono che Marta accontenterà sua sorella ed andrà al posto suo all'appuntamento con Adolfo, ma rimarrà molto sorpresa quando il giovane anziché essere dispiaciuto per l'assenza di Rosa, le chiederà di passeggiare insieme. Nel frattempo, Ramon continuerà ad ispezionare i conti dell'azienda Solozabal ed a cena inizierà a raccontare alcuni aneddoti di Bilbao che faranno preoccupare non poco Ignacio. Più tardi, Marcela farà sempre più fatica a sopportare il diverso atteggiamento di Matias ed inoltre non farà altro che pensare a Tomas.

Intanto, Tiburcio ed Hipolito continueranno ad occuparsi dell'organizzazione della partita di calcio tra minatori ed operai. Poco dopo, si scoprirà che l'ospite misterioso di donna Isabel è nient'altro che Francisca Montenegro, la quale chiederà alla Marchesa di non dire a nessuno del suo ritorno in paese. In seguito, nel corso di un loro dialogo, si verrà a conoscenza del fatto che Isabel è stata sposata con il cugino di Salvador Castro, primo marito di donna Francisca. Nel frattempo, Tiburcio accetterà di essere l'arbitro della partita mentre Mauricio proverà ad aiutare Marcela e Matias a risolvere i loro problemi, ma quest'ultimo gli risponderà malamente.

Più tardi, Tomas e Adolfo noteranno alcuni atteggiamenti molto strani di Isabel.

Il Segreto, Francisca vuole riprendersi ciò che ha perso

Nei prossimi episodi de Il Segreto vedremo che gli operai della miniera in apprensione per i pericoli che stanno correndo a causa dei problemi di sicurezza del luogo, si confronteranno con Alicia e le chiederanno di parlare con Matias. Poco dopo, Tomas e Adolfo informeranno Isabel di un possibile sciopero dei minatori mentre Ignacio spiegherà alle sue figlie i motivi per i quali la famiglia lo ha mandato a Puente Viejo. Intanto, Francisca dirà ad Isabel di essere tornata a Puente Viejo per riprendersi tutto ciò che ha perso a causa dell'incendio innescato da Fernando Mesia e che ha distrutto il paese.

Nel frattempo, Marcela si renderà conto che Matias è in combutta con i minatori, i quali in seguito ad un incontro, lo eleggeranno capo della lotta contro il padrone ed inizieranno uno sciopero ad oltranza. Poco dopo, Carolina chiederà nuovamente a Pablo di mettere al corrente Ignacio della loro relazione mentre Manuela scoprirà che Rosa ed Adolfo si frequentano ancora di nascosto e minaccerà di informare Ignacio. A sorpresa Marta difenderà sua sorella.Marcela scoprirà che Matias ha incitato i minatori a scioperare e capirà che lei e sua figlia non sono la priorità del consorte. Intanto, Isabel ordinerà al capomastro Maqueda di trattare con Matias mentre Ramon dimostrerà un interesse per Marta, la quale lo asseconderà con un po' di scetticismo.

Infine, Ignacio nonostante un rapporto per nulla buono con Isabel, si recherà da lei per parlare di lavoro.