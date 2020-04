Come ogni settimana, prosegue l'appuntamento con gli episodi di 'Tempesta d'Amore' (titolo originale Sturm der Liebe), la famosa soap opera tedesca che viene trasmessa in Italia dal 2006 con protagonisti Dirk Galuba e Sepp Schauer. Le anticipazioni relative alle puntate che saranno trasmesse la prossima settimana, ossia da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, svelano tante sorprese e colpi di scena che, come sempre, stupiranno e terranno compagnia ai telespettatori e ai fan della telenovela. Fra questi, emergono in prima linea la festa delle seconde nozze di Robert ed Eva, la pena d'amore di Franzi per Tim, le accuse di Jessica ad Henry per averla ingannata e l'intervento di Annabelle alla spalla a seguito di una caduta.

'Tempesta d'Amore' va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

La festa delle seconde nozze di Robert ed Eva

Christoph organizza una festa in onore di Tim, alla quale viene invitata anche Franzi. Per farsi notare dall'amato, la giovane sottrae un elegante abito ad una cliente russa, la quale in quel momento non si trova nel Furstenhof. Purtroppo, la cliente ritorna in albergo inaspettatamente. Intanto Michael ha dei sensi di colpa per aver perso il controllo nel corso del suo intervento alla radio.

L'uomo porge le sue scuse a Margit, ma si rifiuta di rivelare la vera ragione del proprio comportamento a Natasha. Mentre Robert ed Eva tengono una festa in onore delle loro seconde nozze, Christoph guarda i festeggiamenti da lontano, ormai completamente rassegnato di aver perso la sua amata. Linda, vedendolo triste, sta vicino all'uomo. Jessica è al settimo cielo per Eva e, sognando le sue nozze, rivolge la fatidica domanda ad Henry.

Franzi invece è affranta per il fatto di non essere ancora riuscita a conquistare Tim.

Jessica viene delusa da Henry

La Bronckhorst viene a sapere che Franzi aveva fatto un ordine delle proprie "beauty box" per conto dell'Achleitner, poiché Henry aveva paura che l'amata non riuscisse a raggiungere i cinquanta ordini che André aveva richiesto allo scopo di finanziare il proprio progetto. Jessica però non prende affatto bene il comportamento del fidanzato.

Mentre Tim vuole che il Furstenhof realizzi un campo da polo, durante una forte discussione, Henry viene accusato da Jessica del fatto di averla ingannata. ll dottor Borg decide di portare la Sullivan al lago dove la ragazza aveva cercato di annegare la sorella. Christoph, in quanto suo tutore, chiede il permesso di andare anche lui. Intanto Franzi rassicura Tim dicendogli di non essere innamorata di lui e i due continuano ad essere amici. Durante la passeggiata al lago, Annabelle finge di essere pentita, ma Christoph, capendo che la donna sta fingendo, inizia a perdere le staffe.

Borg vuole togliere a Christoph la tutela legale di Annabelle

Mentre Werner si fa prestare un segugio allo scopo di ritrovare il denaro da lui consegnato alla Sullivan qualche settimana prima, Henry propone a Jessica di iniziare insieme un corso di ballo. In seguito al duro scontro con Christoph, Annabelle cade e viene operata da Michael alla spalla, ma quando si sveglia la donna ha una sorpresa del tutto spiacevole. Tim svela all'amica Franzi di volere aprire un club di polo, ma di non essere ancora riuscito a trovare il terreno adatto. Purtroppo Werner non riesce a ritrovare i soldi, in quanto il segugio scappa e porta la Scherer fino al tesoro.

André viene a sapere che un critico gastronomico famoso vuole testare il cafè di Linda ma, a causa dell'assenza di quest'ultima, il Konopka tenta di cucinare lui stesso il celebre dolce alle nocciole della Baumgartner. Intanto Christoph è preoccupato, in quanto il dottor Borg ha presentato al tribunale un'istanza per togliergli la tutela legale di Annabelle.