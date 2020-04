Nelle puntate italiane in onda prossimamente su Canale 5 si arriverà ad una svolta importante sul giallo dietro la morte di Celia Alvarez-Hermoso che ha avuto delle pesanti ripercussioni sulla vita del marito Felipe e su quella di Ramòn, accusato dell'omicidio della donna. Dopo il salto temporale di dieci anni il pubblico ha visto il Palacios in carcere a scontare la sua condanna e l'ex avvocato mai rassegnato alla morte della moglie e votato all'autodistruzione. Felipe rimarrà nella convinzione che Ramòn abbia assassinato Celia anche dopo l'indulto che porterà alla scarcerazione dell'uomo.

Secondo le anticipazioni spagnole pubblicate in rete, la situazione cambierà con il ritorno di Fulgencia, l'ex balia di Milagros, la quale confermerà le dichiarazioni del Palacios.

Anticipazioni spagnole di Una Vita: Fulgencia torna ad Acacias e conferma l'instabilità mentale di Celia

Le anticipazioni spagnole relative alle prossime puntate italiane di Una vita rivelano il ritorno di Fulgencia, fuggita da Acacias prima della morte di Celia. Durante l'assenza dell'ex balia sono accaduti una serie di eventi che hanno sconvolto le vite sia dell'Alvarez-Hermoso che del Palacios che ha trascorso gli ultimi dieci anni in prigione per l'omicidio di Celia.

Il marito della defunta per anni è rimasto nella convinzione che Ramòn abbia ucciso la moglie perchè sconvolto per la morte di Trini. Una volta scarcerato, il Palacios cercherà di far capire all'ex avvocato come sono andate veramente le cose riferendo che Celia all'epoca non era mentalmente stabile. Felipe non crederà alle parole dell'uomo e continuerà a scagliarsi contro colui che ritiene sia l'assassino della moglie.

Dopo il suo ritorno Fulgencia accetterà di rivelare all'Alvarez-Hermoso tutto ciò di cui è a conoscenza su Celia. La donna svelerà cosa è accaduto nella notte in cui ha assistito ad una scena impressionante che l'ha spinta a fuggire dal quartiere.

Nelle prossime puntate di Una Vita un flashback mostra una forte scena di Celia alle prese con Milagros

Fulgencia racconterà un episodio particolare di cui è stata testimone la notte in cui ha preso la decisione di abbandonare Acacias.

Le anticipazioni relative alle prossime puntate italiane di Una Vita rivelano una riappacificazione tra Felipe e Ramòn grazie alla testimonianza dell'ex balia della piccola Milagros che con le sue dichiarazioni confermerà la versione dei fatti fornita dal Palacios. L' episodio verrà mostrato al pubblico attraverso un flashback in cui si vedrà Fulgencia che assiste ad una sconcertante scena in cui Celia allatta la neonata che sta piangendo disperata perchè affamata. La balia descriverà la donna in uno stato mentalmente instabile, mentre continuava a nutrire la bambina e le cantava un'inquietante ninna-nanna.

Le parole di Fulgencia faranno capire a Felipe che Ramòn non stava mentendo sulle precarie condizioni psichiche della defunta Celia.