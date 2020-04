Armando Incarnato potrebbe trovarsi in quarantena in compagnia di una donna: il cavaliere del trono over di Uomini e donne ha condiviso sul suo profilo Instagram, sul quale è sempre molto attivo, delle Storie che non sono passate inosservate agli utenti del web. In particolare, ilvicolodellenews.it ha sottolineato che gli ambienti mostrati da Armando corrisponderebbero a quelli fatti vedere dalla sua ex Janette. Il nome di quest'ultima non è nuovo a chi segue con assiduità il dating show di Canale 5.

Infatti, la signora è stata ospite del programma in quanto secondo Gianni Sperti Armando intratteneva ancora una relazione con la sua ex pur frequentando le dame del parterre.

Armando e Janette sotto lo stesso tetto?

Non è escluso che Armando stia passando il periodo di reclusione forzata legata all'emergenza saniatara in compagnia. L'hair-stylist, infatti, ha condiviso numerose Storie su Instagram in cui vengono mostrati attrezzi ginnici, nonché l'arredamento per esterni che sembrano corrispondere perfettamente a quelli mostrati negli stessi giorni dalla sua ex Janette.

La donna fu invitata a prendere parte ad una puntata del trono over di Uomini e Donne qualche tempo fa, in quanto Gianni Sperti aveva notato anche allora che i due si trovavo a condividere gli stessi spazi.

Armando, allora, spiegò che Janette era stata una sua ex molto importante che lo aveva aiutato a risollevarsi in un periodo difficile e che adesso i due erano in buoni rapporti e anche soci in affari.

La donna stessa aveva negato che ci fosse ancora del tenero, però non si era fatta problemi a offendere sui social Veronica Ursida che frequentava Incarnato e in tale gesto l'opinionista aveva visto un atto di gelosia. Sebbene i due avessero negato ogni implicazione sentimentale il dubbio non è mai stato del tutto cancellato.

Armando chiarirà la situazione a Uomini e Donne

A rendere ancora più plausibile l'ipotesi avanzata da ilvicolodelenews.it che Armando e Janette si trovino sotto lo stesso tetto ci ha pensato poi, suo malgrado, Incarnato stesso.

Il cavaliere del trono over, infatti, ha cancellato in maniera immediata tutte le Storie che mettevano in evidenza gli stessi ambienti mostrati da Janette. Cosa sta succedendo realmente tra i due? A breve, probabilmente il prossimo 4 maggio, secondo le ultime indiscrezioni, la formula classica di Uomini e Donne tornerà in onda e probabimente Armando sarà chiamato a chiarire questo punto.

Incarnato da parte sua, nel bene e nel male, è sempre sembrato molto sincero per cui di certo anche questa volta spiegherà esattamente cosa è successo e se davvero Janette è stata con lui durante la quarantena.

Non ci resta che attendere di vedere di nuovo parterre maschile e femminile del trono over schierati negli studi Mediaset: allora tutto troverà una risposta.