Pamela Barretta e Enzo Capo potrebbero aver fatto pace: i due ex volti noti del trono over di Uomini e donne, infatti, hanno mostrato sui social i primi segni di un possibile riavvicinamento, anche se i due sono ancora distanti fisicamente per via dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Le dediche romantiche che Enzo e Pamela si sono scambiati sui rispettivi profili Instagram lasciano pensare che la coppia non abbia smesso di provare un sentimento d'amore reciproco, d'altra parte la coppia, prima di dichiarare la rottura, aveva perfino parlato di matrimonio e figli.

Enzo fa una dedica a Pamela

Enzo non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la bella Pamela: l'ex cavaliere del trono over aveva già affermato di non sentirsi single in quanto aveva bisogno di guardare negli occhi la Barretta per poter capire realmente cosa stesse succedendo tra loro. E anche se adesso non è possibile stare insieme, in quanto i due si trovano attualmente in due città diverse, Enzo è corso ai ripari per far sentire la sua vicinanza alla bellissima Pamela.

Capo, infatti, ha condiviso sulle Storie del suo profilo Instagram un video formato da un collage di tutte le immagini che lo vedono protagonista con l'ex dama del trono over.

Tanti cuori e la canzone di Alessandra Amoroso 'Fidati di me' completano la dedica romantica che Enzo ha voluto fare pubblicamente alla Barretta. Quest'ultima, che per prima aveva dichiarato di aver rotto con il fidanzato, non è rimasta indifferente di fronte ad un gesto tanto bello.

Pamela colpita dal gesto di Capo

Pamela, dopo aver visionato la dedica del suo (ex?) fidanzato, ha ricondiviso il video fatto per lei sul suo profilo Instagram e ha aggiunto anche dell'altro.

La Barretta, infatti, corredando il tutto con la canzone di Andrea Sanino 'Abbracciame' ha pubblicato una nuova foto che la vede vicino all'ex cavaliere in un momento felice. E' chiaro che sono in corso prove di riavvicinamento, o addirittura i due, anche se non possono stare vicini, potrebbero avere già deciso di dare una nuova possibilità alla loro relazione.

Il ritorno di fiamma è più che probabile, visto che la coppia aveva dichiarato di essere intenzionata a compiere passi importanti insieme.

La canzone scelta da Pamela per la sua dedica riveste un valore molto importate per entrambi. Nello studio di Uomini e Donne, durante un'ospitata, Enzo aveva chiesto ufficialmente alla fidanzata di pensare all'idea di fare un figlio insieme. Di certo, gli scambi social tra i due non sono finiti qui: ulteriori indizi sulla riappacificazione verranno forniti dai diretti interessati. Nonostante la sospensione momentanea del dating show, i protagonisti del programma sanno come tenere alta l'attenzione tra di loro.