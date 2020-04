Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la TV Soap Una vita, che andrà in onda anche la prossima settimana con nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in programma da lunedì 13 a sabato 17 aprile rivelano che Ramon Palacios inizierà ad avere alcuni dubbi sulla morte di Trini. Lucia Alvarado, invece, avrà intenzione di lasciare Acacias 38 e di chiudere la sua storia d'amore con Telmo Martinez.

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita 13-17 aprile: Ramon ha dei dubbi sulla morte di Trini

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita fino al prossimo 17 aprile 2020 rivelano che la polizia entrerà in possesso di una lettera presumibilmente scritta da Jimeno Batan, nel quale l’uomo annuncerà il suo suicidio dopo essere stato ricattato da Telmo durante il sacramento della confessione. Lucia darà la sua totale fiducia al suo fidanzato in quanto non lo ritiene capace di un atto così violento, al contrario di Susanna e gli altri abitanti del quartiere che la penseranno diversamente.

Intanto, Ramon sarà molto innervosito dal comportamento ossessivo che Celia sta avendo verso i confronti di Milagros. Per questo motivo, il Palacios deciderà di entrare nella camera in cui è avvenuta la morte di Trini, dove troverà un cuscino bianco sporco di sangue: qui l'uomo inizierà ad aver il dubbio su ciò che è davvero accaduto il giorno del decesso di sua moglie.

Celia viene a sapere che Ramon vuole partire

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda da lunedì 13 aprile su Canale 5 rivelano che Felipe consiglierà alla sua consorte di lasciare stare la piccola Milagros. Nel frattempo Padre Bartolomé convincerà Martinez, attualmente in possesso della procura legale, a firmare il documento della fondazione di Lucia.

Successivamente, lo nasconderà nel cassetto della scrivania dell’ex sacerdote. Inconsapevoli dell’inganno, l'Alvarado e Telmo andranno avanti nell'organizzazione del loro matrimonio. Inigo raccomanderà a Tito di non raccontare nulla a Leonor e Flora del piano per vincere il combattimento di boxe. Ramon sceglierà di partire per un po' di tempo a Parigi, ragion per cui Celia si arrabbierà moltissimo non appena avrà questa notizia.

Lucia vuole lasciare il paese e chiudere la relazione con Telmo

Sempre le anticipazioni di Una Vita raccontano che Lucia verrà a sapere che Martinez, a causa del documento che ha firmato, ha trasferito tutto il suo denaro sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente: qui la donna capirà di essere stata derubata.

Tito, complice con Inigo, fingerà di avere un malore nel bel mezzo di un combattimento. Intanto, l'Alvarado deciderà di lasciare Acacias 38 e di chiudere la storia d'amore con Telmo, tuttavia Ursula proverà a convincere la ragazza a parlare con l'ex sacerdote della vicenda che si è creata. Samuel e il Priore Espineira, invece, saranno compiaciuti per la riuscita del piano. Per finire, Flora, Leonor, Inigo e Tito, dopo aver ingannato Andres, saluteranno Rosina e Liberto per poi lasciare la cittadina iberica con l'intento di ricostruirsi una vita in Portogallo.