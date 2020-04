Diavoli, la nuova serie tv incentrata sull’Alta Finanza, andrà in onda su Sky Atlantic a partire dal 17 aprile per un totale di 10 puntate, due ogni settimana. La storia non è altro che un adattamento del best seller di Guido Maria Brera, per il quale l’autore ha tratto spunto dalle vicissitudini riguardanti la sua vita personale e le sue conoscenze in ambito di finanza. Tra i protagonisti anche Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Patrick Dempsey e Alessandro Borghi in 'Diavoli'

Uno dei protagonisti principali in “Diavoli” è Massimo Ruggero, interpretato da Alessandro Borghi di Suburra, che nella serie di Sky Atlantic è il direttore commerciale della New York-London, una delle più grandi banche d’investimento.

La vita di Ruggero è strettamente legata a quella del suo migliore amico e collega Dominic Morgan, interpretato da Patrick Dempsey e che, promosso a Ceo della suddetta banca, lascia vacante la sua precedente mansione che sembrerebbe essere destinata proprio all’amico. I due uomini porteranno avanti un rapporto incentrato sulla contrapposizione di Bene e Male applicata all’alta finanza. I due amici che un tempo si pensavano simili, si ritroveranno incapaci di scegliere da che parte schierarsi nelle dinamiche di questo complesso gioco di potere.

'Diavoli' e il richiamo alla realtà

La serie tv “Diavoli” presto in onda su Sky Atlantic vuole essere anche uno specchio della realtà che ci circonda. La serie infatti prova a raccontare ai telespettatori l’ultima crisi recessiva del 2007-2008, aggrappandosi al biennio 2011-2012. Fondamentali per la comprensione saranno i titoli di testa e di coda di ogni puntata, contenenti fotogrammi di filmati reali messi apposta per chiarire il contesto delle storie sviluppate in ogni episodio.

Ad esempio, si parlerà del famoso discorso di Mario Draghi, della crisi libica che raggiungerà il culmine con la morte di Gheddafi, dell’arresto di Strauss-Kahn.

Cast e regia di tutto rispetto

Molti nomi importanti girano intorno alla serie, a partire dalla regia che vede alla guida Nick Hurran, autore di importanti lavori quali Doctor Who, The Prisoner, e Sherlock. Ad affiancarlo Jan Michelini, famoso in Italia grazie a Don Matteo e I Medici e all’estero per aver affiancato Mel Gibson e lavorato ad Angeli e Demoni con Ron Howard.

Nel cast c’è l’amatissimo Alessandro Borghi, che sfoggerà una degna interpretazione in lingua inglese e che sarà affiancato da Patrick Dempsey in un ruolo alquanto insolito per lui. Messo da parte il camice bianco che per anni lo ha contraddistinto in Grey’s Anatomy, interpreterà stavolta un personaggio oscuro quanto carismatico.

Diavoli, la serie tv è ambientata anche a Cetara

Degne di nota sono anche le location in cui è stata girata la serie. Oltre alle conosciute Roma e Londra, l’ultima settimana di riprese ha avuto luogo a Cetara, un incantevole paesino della costiera amalfitana. Questo è il motivo per cui Massimo Ruggero avrà origini campane nella serie, a differenza del libro, che invece lo denota come siculo.