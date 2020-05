Manca poco più di una settimana al ritorno su Canale 5 di Amici: il talent-show di Maria De Filippi si prepara a far compagnia ai telespettatori per quattro venerdì a partire dal 15 maggio. I profili social ufficiali della trasmissione hanno svelato i nomi dei 4 componenti della giuria, del direttore artistico e delle emittenti radiofoniche che supporteranno la versione "All Star".

Venerdì 15 maggio inizia Amici Speciali

Inizialmente si parlava del 18 maggio come giorno previsto per la messa in onda della prima puntata di "Amici Speciali, con Tim insieme per l'Italia".

In queste ore, però, gli addetti ai lavori hanno comunicato la data ufficiale in cui sarà trasmessa la serata d'esordio di questa versione "Vip" del talent-show, quella che era in palinsesto un paio di mesi fa ma che è slittata a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Le pagine social ufficiali del format di Maria De Filippi, dunque, hanno informato il pubblico che la gara comincerà venerdì 15 maggio: le quattro puntate previste dovrebbero essere in diretta e sarà data la possibilità al pubblico di aiutare la Protezione Civile con delle donazioni oppure tramite il televoto.

Tra meno di una settimana, dunque, i dodici artisti che hanno accettato di prendere parte a quest'inedito show, inizieranno a sfidarsi: un mese dopo, sarà eletto il vincitore di questo concorso ancora tutto da scoprire.

Una giuria 'stellare' per Amici Speciali

Il promo che sta iniziando a fare il giro delle reti Mediaset da oggi, giovedì 7 maggio, contiene molte interessanti anticipazioni su Amici Speciali e sul cast che è stato messo su per quest'occasione pensata apposta per dare una mano alla Protezione Civile.

Oltre a svelare il giorno in cui sarà trasmessa la prima puntata, gli addetti ai lavori hanno informato i fan del talent-show che la giuria che commenterà e voterà le esibizioni dei concorrenti è composta da quattro artisti amatissimi e famosissimi.

L'etoile Eleonora Abbagnato, il comico Giorgio Panariello, il presentatore Gerry Scotti e l'attrice Sabrina Ferilli sono i quattro giurati del programma di Maria De Filippi che esordirà venerdì prossimo (15/05) su Canale 5.

Tutti questi personaggi hanno già partecipato al format Mediaset in passato, o nel ruolo di giudici speciali per una sola serata oppure come membri del cast fisso di qualche edizione della fase serale.

Torna la sfida a squadre ad Amici Speciali

Un'altra interessante informazione che è stata data nelle ultime ore sulla versione "Vip" di Amici, è quella riguardante il meccanismo della gara. Dopo aver saputo i nomi dei 12 artisti che compongono il cast della trasmissione, i telespettatori sono stati aggiornati sulle sfide che faranno fino all'elezione del vincitore.

I ballerini Alessio Guadino, Gabriele Esposito, Umberto Guadino, Andreas Muller, Javier Rojas e i cantanti Irama, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Alberto Urso, Random, Michele Bravi e Stash dei The Kolors saranno divisi in due squadre (presumibilmente con 6 concorrenti ciascuna).

Il format Mediaset, dunque, torna alle origini dopo che nel serale della diciannovesima edizione gli allievi sono stati tutti contro tutti.

A supervisionare l'intero spettacolo nel ruolo di direttore artistico, infine, sarà l'insostituibile Giuliano Peparini.

Le radio che accompagneranno il percorso dei ragazzi, invece, saranno: RDS con Anna Pettinelli, RTL 102.5 con Federica Gentile e Radio Italia con Daniela Cappelletti.

Stando a queste anticipazioni, non dovrebbero esserci i professori di canto e ballo a giudicare le performance degli artisti in gara.