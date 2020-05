Oggi giovedì 7 maggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over: ancora una volta protagonista indiscussa sarà Gemma Galgani che sta continuando la sua conoscenza con il corteggiatore ventiseienne Sirius, nickname usato in chat da Nicola Vivarelli.

Tutti i partecipanti al programma, compresi gli opinionisti e la conduttrice, si dimostreranno perplessi di fronte alla scelta della Galgani di frequentare un ragazzo più giovane di lei di ben 44 anni, ma la dama sembrerà certa della sua scelta, tanto che risponderà alle accuse di Barbara attaccandola a sua volta.

Gemma e Sirius continuano la frequentazione

Gemma continuerà a vedere Sirius: entrambi, durante la puntata del 7 maggio del trono over, affermeranno che la loro conoscenza non solo prosegue nel migliore dei modi ma che si sono tutti i presupposti per un lieto fine. Questo è ciò che emerge dalle anticipazioni del dating show che riserverà nuovi colpi di scena ai telespettatori.

Tornati in studio dopo la lunga assenza forzata, i partecipanti del parterre maschile e femminile sembrano più agguerriti che mai.

Anche Barbara, che si collegherà però solo in video, apparirà decisa a dire la sua riguardo la frequentazione di Gemma e Nicola.

La De Santi, infatti, non crederà alla buona fede né di Vivarelli né della dama torinese. Sirius però si difenderà, affermando di trovare una vena di gelosia nella parole di Barbara. Per di più, anche la Galgani, deciderà di rispondere in modo piccato. 'Fai bene attenzione, che io apro il vaso di Pandora', dirà Gemma molto sicura di sé stessa rivolgendosi alla De Santi.

A cosa si riferirà la torinese? Quest'ultima non sembrerà perplessa neanche quando Maria De Filippi stessa le farà notare che la differenza di età potrebbe rappresentare davvero un problema soprattutto in futuro.

Pamela ed Enzo tornano al trono over

Non è certo finita qui: la puntata del 7 maggio vedrà il ritorno in studio di Pamela Barretta e Enzo Capo. Le condizioni in cui i due rientreranno in trasmissione sono opposte rispetto a quelle dell'ultima volta.

Infatti, se la coppia aveva raccontato a tutti il loro amore, adesso Pamela e Enzo si ritroveranno per spiegare al pubblico cosa è successo e quali sono stati i motivi del loro allontanamento. Infatti, durante le scorse settimane tra i due è accaduto di tutto: prima la crisi, poi la riappacificazione e infine la rottura.

Insomma, anche la puntata di oggi non deluderà il pubblico a casa che ha atteso con grande ansia di poter rivedere dame e cavalieri di nuovo protagonisti dei pomeriggi di Canale 5. Gemma e Sirius fanno sul serio? Tra Enzo e Pamela è davvero la fine? Tante domande che troveranno risposta al trono over.