Una nuova puntata di Uomini e donne attende i fan del programma di Maria De Filippi nel pomeriggio di venerdì 15 maggio dove Gemma farà la conoscenza di 'Occhi blu'. Dopo aver incontrato faccia a faccia Sirius e 'Cuore di poeta', all'appello mancava solo il terzo corteggiatore virtuale della dama torinese.

Dal filmato di anticipazione, Gemma e 'Occhi Blu' avrebbero rotto il ghiaccio ballando a passo di salsa, mentre Tina Cipollari non perderà l'occasione per prendere in giro ironicamente sia il nuovo arrivato che Nicola Vivarelli/Sirius.

U&D, Tina avverte 'Occhi blu': 'Sei troppo grande per Gemma'

Anche il terzo corteggiatore virtuale di Gemma Galgani farà la sua apparizione nello studio di Uomini e donne nel corso della putnata in onda questo venerdì 15 maggio.

Dalle anticipazioni fornite da 'Witty tv' infatti, nel prossimo appuntamento la Galgani e 'Occhi blu' balleranno a passo di salsa, dopo che il corteggiatore le dirà che 'la salsa è il corteggiamento'.

In studio si scoprirà che il cavaliere ha 38 anni e, dopo tale rivelazione, Tina non potrà fare a meno di esclamare: 'Eh no, sei troppo grande', chiaro riferimento al fatto che la dama torinese sia presa da cavalieri più giovani come il 26enne Sirius (Nicola Vivarelli), definito invece dall'opinionista come il 'nipote' di 'nonna Gemma'.

Tina ironica su Sirius: 'Ho visto che il nipote si è alterato'

I siparietti tra Tina e Gemma caratterizzeranno anche la nuova puntata di Uomini e donne. In particolare, la Galgani si mostrerà indispettita da un complimento fatto da 'Occhi blu' e indirizzato proprio all'opinionista. Dal canto suo, la Cipollari prenderà ironicamente in giro il trentottenne.

'Lei adesso si è fidanzata con un nipotino', ha esclamato rivolgendosi a 'Occhi blu'. Un'affermazione al solo scopo di punzecchiare anche il 26enne Nicola.

Riferendosi al giovane, Tina ha poi proseguito dicendo: 'Ho visto che il nipote si è alterato'. Nonostante non sia ben chiaro se la Galgani abbia intenzione di portare avanti la conoscenza con 'Occhi blu', pare certo che Sirius, per sua stessa ammissione, non sia geloso e sembri accettare di buon grado le altre conoscenze di Gemma.

Una situazione particolare che, già da diversi giorni, sta monopolizzando i social, dove molti utenti non credono alla veridicità dei sentimenti di Nicola/Sirius nei confronti di Gemma. Sempre sul web, sono apparse diverse dichiarazioni da parte di ex fiamme del Vivarelli che lo sconfessano. Ultima in ordine di tempo, quella di una 47enne che ha dichiarato come la loro relazione sia finita proprio a causa della differenza di età.